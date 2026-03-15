SomosElEstado: Humano y can conforman un sólido equipo de seguridad

El Gobierno de la Provincia de Santa Cruz lleva adelante políticas públicas, que se despliegan a través del desempeño de sus trabajadores estatales.

Los trabajadores estatales cumplen funciones en ministerios, secretarías, subsecretarías, direcciones, jefaturas, divisiones, talleres, instituciones educativas, dependencias de las fuerzas de seguridad, y en tantos otros lugares que muchas veces no vemos. Por esto, queremos mostrarte cómo se desarrolla la labor en los diferentes espacios.

En este 2° episodio, de la temporada 2, #SomosElEstado llegó hasta la División Canes para mostrarte la tarea que llevan adelante los guías y adiestradores que allí trabajan, como parte operativa de la Policía de Santa Cruz. Ellos desarrollan labores diarias para concretar un trabajo muy necesario, y así brindar mayor seguridad a la ciudadanía.

En la Provincia de Santa Cruz, los trabajadores estatales se forman, ejercitan y crecen en su oficio. En esta oportunidad, en el ámbito del Ministerio de Seguridad, conoceremos a la División Canes Suboficial Mayor Carlos Enrique Devoto.

Esta dependencia provincial está ubicada en el predio de la Dirección del Departamento Escuela de Cadetes “Comisario Inspector (R) Eduardo V. Taret”, sita sobre Ruta Nacional N°3 Km 2579, de Río Gallegos. Allí canes y agentes entrenan diariamente, aportando su vocación y dedicación.

Nos recibieron muy cordialmente, encabezados por el subcomisario Juan Garay, quien nos presentó a todo su equipo. Entre ellos se encuentra la sargento Jésica Ruartez, guía y adiestradora de canes, quien nos contó en qué consiste su tarea diaria, y cuál es la relación con los canes. Ellos logran establecer una conexión que los convierte en una dupla con una fuerza técnica puesta al servicio de la comunidad. La sargento Jésica esto nos dijo sobre la labor que ama realizar y lleva a cabo junto a Athos, su binomio.

En el Canal de Youtube Santa Cruz AR, accedés al video de las entrevistas, a través del siguiente enlace:

Desde este año, podés ver los episodios de #SomosElEstado por LU85 Canal 9 de Santa Cruz, el día de su estreno, cada domingo a las 13:00.

En esta publicación, te adjuntamos una galería de fotos y la transcripción de la entrevista.