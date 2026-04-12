SomosElEstado: Entre redes y conexiones, el equipo protagonista de unir a Santa Cruz

El Gobierno de Santa Cruz continúa visibilizando el trabajo cotidiano de sus agentes a través del ciclo #SomosElEstado, una propuesta que pone en valor a quienes, con compromiso y responsabilidad, sostienen el funcionamiento de cada área del Estado.

Hoy, presentamos a la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Redes, dependiente del Ministerio Secretaría General de la Gobernación, acá hay un equipo clave que trabaja todos los días para garantizar la conectividad en cada rincón de la provincia.

Desde su oficina central en Casa de Gobierno, los trabajadores llevan adelante tareas fundamentales para el funcionamiento de la Administración Pública: aseguran el servicio de internet, telefonía, sistemas de monitoreo y la red de Gobierno que conecta ministerios, entes y organismos en todo el territorio santacruceño.

Para conocer el amplio espectro de su labor dialogamos con el director general de Comunicaciones, Marcos Navarro y el director operativo de Comunicaciones, Carlos Ruiz Díaz. Su labor, muchas veces silenciosa, implica desde la instalación y mantenimiento de equipos hasta intervenciones técnicas complejas, como trabajos en altura sobre antenas de gran porte, que requieren no sólo conocimiento, sino también vocación, responsabilidad y compromiso.

En línea con la visión del gobernador Claudio Vidal, este nuevo episodio busca reconocer a quienes hacen posible un Estado presente, cercano a la gente y capaz de dar respuestas concretas en cada punto de la provincia.

Porque detrás de cada servicio, de cada conexión y de cada acción del Estado, hay trabajadores comprometidos que, día a día, construyen una Santa Cruz más integrada.

En el Canal de Youtube Santa Cruz AR, accedés al video de la entrevista, a través del siguiente enlace:

Desde este año, podés ver los episodios de #SomosElEstado por LU85 Canal 9 de Santa Cruz, el día de su estreno, cada domingo a las 13:00.