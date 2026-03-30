SomosElEstado: En FoMiCruz, los geólogos exploran nuestra riqueza minera

Los especialistas en geología de la empresa provincial tienen entre sus tareas la de localizar los recursos naturales, para su extracción, y el cuidado del ambiente. El Gobierno de Santa Cruz hace efectivas sus políticas de Estado en la materia, a través de la labor diaria de estos trabajadores provinciales.

Desde el Gobierno de la Provincia, quienes conforman la Administración Pública desempeñan su tarea laboral en cada sector, oficina, taller, institución educativa, consultorio, espacios de las fuerzas de seguridad, y en tantos otros rincones que no imaginamos. Todos ellos llevan adelante jornadas en las que desarrollan sus tareas específicas.

En este nuevo episodio de #SomosElEstado, de la segunda temporada, veremos en acción al equipo de Geología del Fomento Minero de Santa Cruz Sociedad del Estado (FoMiCruz). Dentro del mismo, las geólogas y geólogos son los científicos cuyo ámbito de desempeño comprende tanto la superficie como el subsuelo del terreno. Son quienes realizan el trabajo de gabinete, en su sede de Río Gallegos y de San Julián; y las labores de campo, para estudiar, prospectar y muestrear las áreas.

En #SomosElEstado dialogamos con la geóloga Fernanda Pacheco, quien integra el equipo de la Gerencia de Geología, y es vocal en el directorio de FoMiCruz, para conocer lo que significa la geología en el desarrollo de la Provincia, en sus aspectos técnicos, y en cuanto a los proyectos que se desarrollan, a través de campañas en el territorio. Allí los tráilers del campamento son el refugio luego de largas y cansadoras jornadas explorando diferentes zonas, y al regresar a nuestra capital, continúa el trabajo.

En el Canal de Youtube Santa Cruz AR, accedés al video de la entrevista, a través del siguiente enlace:

Desde este año, podés ver los episodios de #SomosElEstado por LU85 Canal 9 de Santa Cruz, el día de su estreno, cada domingo a las 13:00.