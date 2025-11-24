SomosElEstado: El corazón operativo de Protección Civil y un legado de servicio a nivel nacional

La Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias de Santa Cruz se erige como un pilar fundamental en la seguridad ciudadana, y el ciclo “Somos el Estado”, en esta segunda entrega, destaca el valor y la vocación de sus agentes. La institución combina el manejo de información sensible con la logística vital y la coordinación de equipos externos, demostrando que su compromiso va más allá del horario de oficina, especialmente en las situaciones más críticas que vive la provincia.

Mapeo Climático y Logística 24/7

El engranaje operativo de Protección Civil está compuesto por áreas altamente especializadas y complementarias. Ricardo Videla, a cargo del área de Reducción de Riesgo, se enfoca en el Mapeo Climatológico, gestionando datos sobre vientos, inundaciones, nevadas y actividad volcánica (como la del cercano volcán Hudson) para generar información crucial que se irradia a toda la provincia. Videla, quien se está formando en el trabajo, describió la intensa labor durante la organización del COE (Centro de Operaciones de Emergencia) en la emergencia invernal del año pasado, un operativo que demandó jornadas de “12, 13 horas sin comer” durante un mes. Además, reveló que la forma en que trabajaron “se replicó a nivel nacional” y fue tomada como ejemplo operativo para toda la Argentina.

Por su parte, Facundo Ferreyra, del área Logística Operativa, es clave para que esta respuesta sea posible. Su equipo se encarga de que todos los recursos estén “de 10” para salir de inmediato, asegurando la operatividad de moto bombas, grupos electrógenos, mangas para inundaciones y los cuatro móviles con los que cuentan, lo que genera una “presión linda” que exige una alta coordinación con sus compañeros.

Voluntariado, Rescate y un Legado Familiar

La vocación de servicio se extiende a todas las esferas, muchas veces ligada a una historia personal. Natalia Dasso, Directora de Voluntariado y Delegaciones, ha dedicado 11 años de su vida a la Subsecretaría, pasando por comunicaciones, la brigada de rescate y la gestión de prensa. Además de coordinar la operatividad de las asociaciones de Bomberos Voluntarios, participa en el terreno. Recordó como una “gran experiencia” el hecho de ir en helicóptero a estancias aisladas por la nieve el invierno pasado junto a personal de salud para llevar comida a los pobladores.

Dasso confesó que su vínculo con Protección Civil es un “legado” que viene de su abuelo, y que este trabajo demanda repartir el tiempo entre la familia y la actividad profesional, pero lo hace con convicción. Ella coincide con sus compañeros en la importancia de la capacitación continua y reafirma el espíritu que une a la institución: la mayoría de los agentes está allí porque les “gusta ayudar a la gente” y les apasiona seguir creciendo desde un espacio que ha demostrado ser un referente a nivel país.

Estos tres testimonios, que abarcan desde el mapeo estratégico de riesgos hasta la logística inmediata y la coordinación con el voluntariado, reflejan el compromiso integral de los trabajadores que construyen la respuesta de Protección Civil de Santa Cruz. Sus historias ejemplifican la dedicación y el espíritu de equipo que se requieren para salvaguardar la provincia. Lo invitamos a conocer en profundidad estas inspiradoras historias de servicio y vocación en el episodio completo de #SomosElEstado.