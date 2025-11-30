SomosElEstado: El CIC Jesús Misericordioso aborda con empatía la realidad de los barrios

El Gobierno de la Provincia de Santa Cruz desarrolla en los barrios, a través de los Centros Integradores Comunitarios (CICs), políticas públicas que buscan el bienestar de las vecinas y los vecinos.

En este sentido, en los CIC se articula la gestión que se despliega desde el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, a través de su Secretaría de Abordaje Territorial, y el Ministerio de Salud y Ambiente con los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPs).

Hoy te mostramos, en #SomosElEstado, el trabajo que realiza el CIC Jesús Misericordioso, del Ministerio de Desarrollo Social, que funciona en el edificio de Arturo Humberto Illía y 13 de Julio, al lado de la Comisaría Quinta, en el barrio 240 de Río Gallegos. Queremos invitarte a conocer la labor que ocupa día a día al equipo encabezado por su directora, Estefanía Castreje.

Directora Castreje ¿hace cuánto tiempo que está a cargo del Centro Comunitario?

Recién hace un mes que ejerzo mi cargo. Así que estoy aprendiendo y llevando a cabo toda la actividad que se desarrolla en el CIC.

Entonces, ¿fue una novedad para usted ocuparse de un CIC?

Realmente sí, no tenía experiencia, pero estoy dispuesta a aprender; y creo que lo vengo haciendo bien. Así que estoy contenta con eso, y aprendiendo, como digo.

¿Qué barrios abarca la tarea del CIC?

El CIC abarca varios barrios. Cada CIC tiene su jurisdicción, así que nosotros incluimos el barrio 240, el Marina, el barrio 170, el Gaucho Rivero, Madres a la Lucha, Juan Pablo II, Lago del Desierto, y parte del Alpino y del Font. Entramos a las 8 de la mañana y estamos hasta las 6 de la tarde. Hay dos turnos, pero yo estoy casi siempre al menos que tenga alguna actividad, alguna visita (a algún vecino o vecina), me encuentro en todo el horario (en las instalaciones de Illía y 13 de Julio).

En esa franja horaria se brinda el servicio a la comunidad.

Tal cual, a las 8 de la mañana ya se recepciona la gente para la entrega de módulos. Después a las 10:00, cuando llega el móvil se sale a hacer las visitas a los titulares, a los que previamente -cuando piden una ayuda económica- se les arma una reseña de lo que ellos vienen a solicitar, y de ahí se coordina la salida con el móvil, para ir a corroborar la necesidad que tenga el

El CIC abre temprano y esta es una zona donde hoy hay mucho viento. ¿Cómo fue la emergencia climática?

Sí, hay demasiado viento. Por suerte con todo el tema que tuvimos de emergencia, no hubo reclamos en cuanto a eso. De todas maneras, desde Desarrollo Social salimos con Abordaje Territorial, a visitar a cada uno de los vecinos, lo que se abordó desde el COE (Comité de Operaciones de Emergencia) y desde lo que es Bomberos, por el tema de voladura de techo. Por este sector, gracias a Dios, no hemos tenido ninguna queja. Igual se salió a visitar, a patrullar de alguna manera, con los móviles, para ver si había algún percance en alguna de las casas de los vecinos, pero no, por este sector la verdad que estuvo bastante bien. Así que, se los ayuda desde otras cosas o con lo que ellos consideran que necesitan. Ellos vienen, se consulta y se aborda cada situación.

Ustedes tienen móviles, pueden recorrer los barrios a los que dan asistencia.

Claro, sí, se cuenta con un móvil; se programa la visita para el titular al que tengamos que ir a ver. Cada uno por su jurisdicción, como dije, dentro de la jurisdicción que nos corresponde en el CIC, se lo visita y se eleva, al Ministerio de Desarrollo Social, la reseña que se hace, comentando la situación del titular para que así se genere la ayuda que necesita. También se entrega mobiliario. O sea, las ayudas o las reseñas que se generan son para visitas por módulos, apoyatura económica, por alquiler. Para gente que queda en situación de calle, se le ayuda con un alojamiento, por ende se lleva lo que es viandas también, y las ayudas por alquiler, entre otras.

El equipo, el horario, y la Feria

¿Qué personal tiene a tu cargo, Estefanía?

Tengo a los promotores, a mesa de entrada y los que trabajan en Tarjeta Social. También, los de otros programas como Energía Santa Cruz, Tarjeta Alimentaria que también se hace acá. Los vecinos vienen y se gestiona.

¿Cuál es el número de integrarte del equipo?

Alrededor de 21 personas, entre turno tarde y mañana.

¿Trabajan de lunes a viernes?

De lunes a viernes y también los fines de semana, si se hace actividades. Hace poco empezamos con lo que es la Feria en el CIC. La semana antepasada arrancó, nuevamente. Se hace la feria a la que los vecinos vienen, no se les cobra nada. Ellos vienen y hacen venta de lo que quieran, porque es un centro comunitario, es decir, para la comunidad. Ellos están de 12:00 a 7 de la tarde, en ese horario hacen las ferias. Venden ropa, comida, etc.

Invitamos a la comunidad a que venga. Hay un grupo del CIC que son las que gestionan, porque esto sí está a cargo de ciertos promotores, que son los que se encargan de venir los días de la Feria, son los que la organizan porque es algo que ya estaba. Hubo un parate, pero ahora retomamos. Así que la gente se anota por planilla, sin ningún requisito, hay tantos lugares por lo que se ocupa el espacio. Se eleva una nota también a lo que es Salud (dentro del CIC) para que haya un espacio más amplio, para que ellos nos habiliten el lugar y así haya más puestos.

La gente no sabe que acá también hay feria. Se busca ayudar a que los vecinos también puedan vender desde el CIC. Reitero acá no se les cobra mesa, solamente es anotarse y venir. Hay una lista, pero el que quiera formar parte que considere que puede vender algo de su emprendimiento. También, puede acercarse personalmente y preguntar, estamos para atenderlos.

Los días varían porque el fin de semana (pasado) fue viernes y sábado, el anterior fue sábado y domingo, así que si hay fin de semana común es sábado y domingo, y si llega a haber un feriado, tal vez la extienden un día más, eso lo manejan los promotores.

En diseño, los servicios, las guardias

¿Tiene proyectos en carpeta para ampliar el servicio que brinda el CIC Jesús a la comunidad?

Estoy con el proyecto de poner algún espacio de peluquería a futuro. Por ahora las actividades del CIC se refieren a los programas, pero la idea es hacer proyectos. Quiero hacer un taller de reciclaje en la medida que se pueda. El CIC es un espacio chico, pero es un espacio para la comunidad, así que la idea es gestionar actividades para que la gente pueda ser parte, sobre todo la juventud o la adolescencia. Y más ahora en este tiempo, que vienen las vacaciones de verano. La idea es hacer cosas que puedan incluir a todos. O sea, hacer una actividad para niños, otra para adolescentes, y otra para adultos. Así que, todo esto está en proyecto.

¿El CIC está abierto todo el año?

Sí, todo el año. Eso se programa con el personal, para que quede cubierto todo el año.

¿Cómo se gestionan los programas? ¿Cuál es el trabajo que realizan los promotores?

En realidad se encargan los promotores porque son los que van a hacer la visita. El que tiene Tarjeta Social, se encarga de eso. Él va a hacer las visitas por la gente que necesita la tarjeta social, pero el resto de los promotores se encargan de las visitas, sea por la ayuda que sea.

Después cada CIC, entra de guardia. En esa guardia nosotros abordamos todas las situaciones: de violencia, desalojo, etc. Lo abordamos ya que el CIC está de guardia, para entrega de módulos y todo lo demás. Por ejemplo, si me toca a mí y me llaman a cualquier hora, yo tengo que salir porque mi CIC está de guardia.

La guardia es una semana por mes. Por ejemplo, este CIC entra el 18 de diciembre de guardia hasta el 25, inclusive. Así que nosotros del 18 al 25 cubrimos todas las emergencias que hayan a nivel de Río Gallego. Todo Río Gallego.

¿Quiénes la acompañan en la guardia?

Un promotor, en realidad, por ahí salen los promotores solos, pero yo como recién entro y quiero aprender, salí y me tocó abordar temas de violencia, entrega de módulos alimentarios, ayuda por alquileres. O por ahí se quedan en situación de calle, entonces gestiona con Desarrollo Social el tema del alojamiento. Ellos se alojan en el hotel Circe o en el Timón. Y ahí se le ofrece a las personas lo que es la vianda, se las aloja hasta que se las pueda ayudar con un alquiler o ellos mejoren su situación. Estefanía, en el SIC hay otro servicio que se brinda que no depende del SIC, pero sí está dentro de las instalaciones. ¿De qué se trata?

Se brinda en las instalaciones del CIC, pero no dependiendo de él, otro tipo de servicios. ¿Cuáles son?

Sí, compartimos el mismo espacio del CIC Jesús Misericordioso con el área de Salud, que corresponde al Ministerio de Salud y Ambiente. Ellos funcionan de 8:00 a 2 de la tarde, y brindan control de embarazo, vacunación, la atención de los doctores, el carnet hospitalario, las recetas médicas, el control de niños sanos y seguimiento de pacientes crónicos.

Más detalles de los Programas

-La Tarjeta Social

¿Un promotor realiza todas las gestiones para otorgar la tarjeta social?

Tal cual, él aborda toda esa situación: se le pide al titular que presente todos los papeles y requisitos que tiene que tener para poder habilitar lo que es su tarjeta social.

-Energía Santa Cruz

¿Qué servicio se brinda en este programa?

En el programa Energía Santa Cruz, se le hace al titular un descuento en su boleta de luz, para que pueda pagarla. En este CIC funciona, y también lo hace el promotor de Tarjeta Social.

-La entrega de módulos

¿Cuáles son los detalles referidos este dispositivo?

Para la entrega de módulos, se hacen más entregas a la mañana porque como el CIC abre a las 8 de la mañana ya hay gente para retirar, pero en el transcurso de la tarde igual se puede retirar el módulo, y es uno de los programas que más demanda tiene.

¿Qué conforma el módulo que se brinda?

El módulo trae arroz, fideos, aceite, té, mate cocido, leche, arvejas y yerba mate. No siempre trae lo mismo. Mayormente, todo lo que se hace desde el CIC es para las familias más vulnerables, o sea, se trabaja para ellas, por eso se requiere de una visita para ver la condición en que vive la persona, y evaluar si le corresponde o no la ayuda que está pidiendo o el tema de los módulos.

-Apoyaturas económicas

Con respecto a estas, ¿se hace también la visita previa?

Tal cual, hacemos la reseña previa, después se hace una reseña general, se hace un informe socioeconómico, luego de la visita, de la situación de cada familia, y de ahí se ve para qué ellos quieren que abordemos su situación.

-Acompañamiento para alquiler

¿Qué abarca y cuáles son las situaciones que generan que se dé esta ayuda?

Como dije anteriormente es para ayuda de alquiler, después mobiliarios, colchones, calefactores, termotanque, camas, ropa de cama, todo eso es lo que se entrega.

Dentro de la coyuntura económica, está el acompañamiento por alquiler, mobiliario, después el alojamiento y las viandas. Nos ha tocado varias situaciones, pero una de las más destacadas que tuve en todo este mes fue la de familias a las que se las desalojaba, porque no pueden pagar, y la gente por ahí no es de acá, entonces quieren ir a otro lado, y me ha tocado un señor con dos niñitos, que la semana pasada viajaron. En situaciones así, se les compra los pasajes para que puedan volver a su provincia. Así que esta familia, el padre con los dos hijos, retornó a la ciudad de Buenos Aires. Se les pagó los pasajes y viajó con sus dos hijos en colectivo (de larga distancia).

Dirigir: toda una experiencia

¿Qué encontró de novedoso al iniciar su actividad en el CIC? ¿Qué le llamó la atención?

Todo en realidad porque es un trabajo diferente. Y salir a hablar con los vecinos, porque yo anteriormente trabajaba de moza y trabajo, actualmente, también tengo mi emprendimiento.

Entonces el tratar con la familia, pero ya desde un lado de la necesidad, y es aprender a trabajar con eso y llevarlo adelante, dar soluciones. Gracias a Dios, me siento contenta de que hay gente que me manda mensajes y me agradece, porque me involucro en la necesidad de cada persona, y trato de que se les dé la solución. Como en el caso del señor que viajó con sus hijos, abordo el tema y hasta que no se logra lo que se necesita, no paro. Obviamente, con ayuda del Ministerio, porque es algo que desde acá se aborda, pero se gestiona desde Desarrollo Social, es un trabajo en conjunto. El CIC depende de la Secretaría de Abordaje Territorial del Ministerio de Desarrollo Social.

¿Qué sensaciones le deja esta labor comunitaria? ¿Se requiere tener fortaleza?

Sí, porque se vive de todo. La verdad que sí, las necesidades… la gente a veces viene llorando, porque les da vergüenza pedir. Entonces, es un lugar de empatía también. O sea, creo que es un cargo que requiere de eso. A cada persona que viene la atiendo, quienes dicen que quieren hablar con la directora, yo los atiendo a todos. Por eso digo que me meto en los temas, porque es mi trabajo, lo valoro y trato de hacer las cosas como corresponden, es decir, bien y para beneficio del vecino.

Culminamos la charla con la directora del CIC Jesús Misericordioso, Estefanía Castreje, y luego de recorrer las instalaciones, nos recuerda que los vecinos pueden contactarse con ellos llamando al teléfono fijo 42-2759, o enviando un mensaje de Whatsapp al 2966 62-4149.

Quienes integramos el equipo de cobertura de #SomosElEstado intercambiamos saludos y sonrisas de agradecimiento, por el tiempo que nos dispensaron con tanta cordialidad. Dejamos atrás el “Jesús Misericordioso” pensando en volver, y queriendo visitar otros espacios como este. En Río Gallegos, al igual que otros puntos de la provincia, funcionan otros Centros Integradores Comunitarios del Ministerio de Desarrollo Social en un trabajo conjunto con los Centros de Atención Primaria de la Salud del Ministerio de Salud y Ambiente, que abarcan otros barrios en sus respectivas jurisdicciones, con algunas actividades similares y otras distintas. Recordá que siempre podés acercarte a consultar qué le proponen los CIC a la comunidad, y qué te puede interesar sumar a tu realidad.

En el Canal de Youtube Santa Cruz AR, accedés al video de la entrevista y la recorrida, a través del siguiente enlace: