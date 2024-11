Homenaje al ARA San Juan en Cañadón Seco

En la madrugada del 15 de noviembre de 2017, el submarino ARA San Juan emitió su última comunicación mientras navegaba frente a las costas patagónicas, en el lateral de Caleta Olivia y Cañadón Seco rumbo a Mar del Plata, su base de asentamiento. El silencio de radio presagiaba lo que luego se confirmara como la peor tragedia naval al tiempo de paz. Desde ese día, los 44 héroes argentinos que integraron su tripulación, entre ellos una mujer, viven en nuestra memoria y corazón.Este viernes, al cumplirse siete años de aquella tragedia, el presidente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, Jorge Marcelo Soloaga, encabezó a las 13:00,el acto de homenaje junto a la réplica en escala del submarino que se encuentra emplazada en el ingreso al barrio Gas del Estado.

“Después de siete años seguimos pidiendo justicia”, fue el mensaje del jefe comunal al referirse a este triste suceso que enlutó al país y conmocionó al mundo.”Pero lamentablemente el olvido institucional es el nuevo hundimiento de hoy.”Al referirse al lugar y la profundidad en donde se hundió el ARA SAN JUAN y a las verdaderas causas de la tragedia Soloaga manifestó: “hacía falta tanta agua para callar tantas verdades que se quedaron a 900 metros de profundidad.” “Hoy el silencio grita la responsabilidad de los personajes corruptos del gobierno cipayo de Macri” expresó finalmente el jefe comunal.

LA TRAGEDIA

El S-42 ARA San Juan yace a 900 metros de profundidad, a unos 500 kilómetros frente a las costas de Comodoro Rivadavia y con él, las almas de sus 44 tripulantes..Permanecerán allí por la eternidad como centinelas custodiando la soberanía argentina en el Atlántico Sur, como la de nuestros mártires de Malvinas en el cementerio de Darwin.Su misión no fue pensada para una guerra sino para vigilar a los buques pesqueros extranjeros que continúan depredando nuestras aguas oceánicas, también llamadas continentales.Su radio dejó de emitir mensajes desde superficie en la madrugada del 15 de noviembre de 2017 y el último fue captado a las 7:19, cuando se desplazaba frente a las costas cercanas a Caleta Olivia y Cañadón Seco en viaje de retorno hacia su base en Mar del Plata luego de cumplir con ejercitaciones con la flota de superficie frente a la Isla de los Estados.La Armada comunicó públicamente su desaparición dos días después y la emergencia puso en vilo al mundo.Por razones de jurisdicción tomó intervención el Juzgado Federal de Caleta Olivia. Se presumía el peor final e incluso la jueza Marta Yañez, admitió una semana después que tenía conocimiento de que se había producido un incendio, luego una explosión y seguidamente la implosión del S-42, por lo cual difícilmente hubiera sobrevivientes.Hubo una gigantesca logística de búsqueda internacional, con buques, aviones y equipos con sofisticados dispositivos que llegaron de varios países. Tuvo como epicentro Comodoro Rivadavia, los familiares de los submarinistas y otros millares de argentinos rezaban por la vida de los tripulantes.Finalmente, cuando ya no hubo esperanzas, la tragedia pasó al plano judicial para investigar y deslindar responsabilidades. Todo sigue como entonces. Por eso desde Cañadón Seco se decidió rendir el respeto, reconocimiento y homenaje que merecen los mártires del ARA San Juan, pero también para exigir una verdadera justicia.

“CULTORES DE LA MEMORIA

”La abogada querellante mayoritaria de la causa, Valeria Carreras envió un audio a la comunidad de Cañadón Seco en el marco del acto homenaje que se realizó en esta localidad.

“Ustedes son los cultores de la memoria”, le expresó al jefe comunal Jorge Soloaga, dejando también de manifiesto que “estamos en un 15 de noviembre que nos enluta porque se cumplen 7 años del hundimiento del ARA San Juan y la pérdida de sus 44 tripulantes. Ustedes me conocen como la abogada de la causa del ARA San Juan que tramita en Caleta Olivia. Me conocen como la abogada de la causa del espionaje ilegal. Y me conocen justamente por haberme empeñado y comprometido en llegar a la verdad y obtener justicia. Y en eso estoy”.Criticó el escenario que se tiene en gran parte del pais “que no lucha ni por la memoria, ni rinde homenaje a sus muertos y tampoco valora ni ejerce la soberanía”.Y en cuanto a la causa, recordó que se encuentra con cuatro procesados y que los mismos serán sometidos en 2025 a juicio oral. Además reparó que “la instrucción, la investigación, sigue su trámite respecto de la responsabilidad de Mauricio Macri, de Jorge Aguad, del ex jefe de la Armada, Marcelo Srur, y los que surjan”, revelando también que el 29 de noviembre surgirá una importantísima medida “que va a despejar muchas dudas respecto a si sabían o no sabían desde el primer día, dónde estaba y cómo estaba el submarino”.

En el acto de Cañadón Seco, el jefe comunal estuvo acompañado por miembros de su gabinete; autoridades de la Prefectura Naval Argentina; el comisario Andrés Agudo de la Comisaría de Cañadón Seco; el jefe de la Unidad Bomberos 18° Cañadón Seco, Juan Pablo Barría; Miguel Purula director de la EPP N°23 “26 de Junio”; Néstor Alarcón, rector del Colegio Secundario N°33 “Pioneros del Cañadón” y vecinos en general.