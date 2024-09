Sólo empates en el inicio del Torneo Clausura de la Liga Norte

El fin de semana se disputó la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga Norte de Fútbol, y todos sus partidos finalizaron en igualdad.

Este fin de semana comenzó el Torneo Clausura de la Liga Norte de Fútbol de Santa Cruz con cuatro partidos, y todos terminaron en empate, dejando una jornada cargada de emociones, pero sin ganadores.

El primer encuentro tuvo lugar el sábado, cuando Marcelo Rosales y Estrella Norte empataron 1 a 1. El arquero de Marcelo Rosales, Yamil Carrizo, abrió el marcador desde el punto penal, pero Víctor Salazar empató para Estrella Norte. A pesar de que el verde tuvo la oportunidad de ganar el partido desde los doce pasos, el guardameta de Marcelo Rosales se destacó como la figura, asegurando el primer punto para su equipo.

El domingo, Camioneros, el actual campeón, empató sin goles ante Estrella del Sur, en un partido que dejó poco para destacar en términos de juego ofensivo.

Más tarde, Talleres y Catamarca también terminaron 1 a 1 en el Barrio Parque. Ambos equipos hicieron el desgaste en el segundo tiempo para que lleguen los goles: Ezequiel Rementería anotó para Talleres, mientras que Luciano Balverdi marcó para Catamarca.

El último partido de la fecha fue entre Olimpia Juniors y Mar del Plata, que también finalizó 1 a 1. Abraham Gigues abrió el marcador para el lobo en los primeros minutos, pero Luciano Alonso selló el empate en los minutos finales, dejando al rojo con buenas sensaciones mientras continúan preparándose para el Torneo Regional.

Próxima fecha:

Catamarca vs Olimpia Juniors

Mar del Plata vs Camioneros

Estrella del Sur vs Marcelo Rosales

Estrella Norte vs Defensores PT

Libre: Talleres