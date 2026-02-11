SOEMCO convoca a municipales por descuentos salariales tras el paro de Enero

La Comisión Directiva del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Caleta Olivia (SOEMCO) informó que los trabajadores y trabajadoras municipales que hayan sufrido descuentos en sus haberes correspondientes al mes de enero de 2026, a raíz de la medida de paro, deberán acercarse a la sede sindical para realizar el reclamo correspondiente.



Desde el gremio se indicó que la convocatoria está dirigida tanto a afiliados como a no afiliados que registren descuentos en sus recibos de sueldo. Para iniciar el trámite, los interesados deberán presentarse con una copia del recibo de haberes.



El plazo para efectuar el reclamo se extiende hasta el día miércoles 11 de febrero de 2026, inclusive. La atención se realizará en la sede del sindicato, donde se brindará asesoramiento para canalizar cada situación en particular.



El comunicado fue emitido por la Comisión Directiva del SOEMCO, con fecha 10 de febrero de 2026, en la ciudad de Caleta Olivia.