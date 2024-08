Sobre el acampe de la Cooperativa 19 de Mayo: Rasgido dijo que hay una clara “intencionalidad política”

La presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, brindó declaraciones en las últimas horas acerca de la situación de la Cooperativa de Trabajo 19 de Mayo, la cual realiza en acampe frente a Casa de Gobierno. Habló que existe “una intencionalidad política” en la acción, ya que “no se le brinda a los socios la información real” y demanda “importantes recursos económicos”, el sostener la medida.

La titular de la Cartera Educativa, Iris Rasgido denunció que distintos referentes del Consejo Provincial de Educación “recibimos la comunicación de varios socios, donde nos manifestaban que, cuando querían hacer su trabajo en las escuelas, los estaban obligando a no ir y los amenazaban”. “Creemos que hay una clara intencionalidad política”, remarcó.

En diálogo con FM Al Sur de Río Gallegos, la presidenta del CPE comentó que se han generado “situaciones de violencia hacia aquel socio que quiere ir a desempeñar su trabajo”, sostuvo que “nosotros atendimos a la gente y les explicamos toda la situación para que los socios de la Cooperativa citada puedan tener toda la información, aun cuando sabemos que hay sectores políticos que brindan información que no es real y sostienen un acampe que requiere muchos recursos para financiarse”.

Asimismo, la funcionaria recordó que a partir del 10 de diciembre del año pasado, cuando la gestión de Claudio Vidal, inició el proceso de regularización de la situación laboral del personal que prestaba servicio de limpieza bajo la figura de cooperativas, “hemos ido avanzando en la relación de trabajo” y, en virtud de ello, el 1º de agosto “firmamos un contrato de servicios de una duración de tres meses mientras que antes estaban encuadrados bajo una normativa que se relacionaba con el reconocimiento de servicios y también se acordó un aumento del salario para cada persona que incluye el pago del monotributo y que va a superar los trescientos mil pesos”.

“En octubre nos vamos a sentar, nuevamente, a conversar con la gente que trabaja dentro del ámbito de las cooperativas para proponer una nueva mejora salarial” comentó, al tiempo que indicó que en el ámbito del CPE son doce las cooperativas que están trabajando y, en esta ocasión, “la Cooperativa 19 de Mayo fue la única que no se sentó a firmar el contrato. De hecho el sábado pasado fueron convocados, nuevamente, pero desestimaron suscribir el acuerdo”.

A modo de reflexión Rasgido dijo que “nos encontramos con una dificultad relacionada con que muchas veces las comisiones directivas no comunican a todos los socios toda la información como corresponde. Es grave porque si además hay trámites que no se hacen, eso impacta en el poder adquisitivo de cada socio”.

Luego de insistir en que “yo creo que hay algo de desinformación” en la situación planteada con los integrantes de la Cooperativa 19 de Mayo, detalló que la Comisión Directiva de cada una de las entidades “tiene que hacer algunas gestiones ante la ASIP, por ejemplo, la exención al IVA o a ingresos brutos, para que el monotributo que se tiene que pagar por cada trabajador sea menor. Nosotros buscamos darles asesoramiento para que puedan hacer los trámites y muchas lo hicieron para que la gente no tenga que pagar más, no entendemos porque la Cooperativa de Trabajo 19 de Mayo no realizó las diligencias correspondientes”.

“Después –continuó- se estuvo planteando el pago de una cuota de socio que en el caso de la 19 de Mayo alcanza los 9 mil pesos y en realidad debería ser mucho menor y no sobrepasar los 2 mil pesos, y además, se plantearon otros gastos que no están acordes con lo que se le debe descontar a cada asociado, recordemos que estamos hablando de cooperativas no de empresas”.

Analizando la estructura de costos que difundió ayer la Cooperativa 19 de Mayo, donde aparecen rubros como delegado por sector, prorrateo de encargado por escuela o seguro de cuota social, la funcionaria manifestó que hay entidades que “hacen una organización de sus gastos muy cuidada que le permite a cada uno de sus socios percibir más dinero. Este es un punto muy importante a tener en cuenta porque todos los descuentos que la comisión directiva haga significa que el socio va a cobrar menos”.

“La gran responsabilidad que tiene una cooperativa de trabajo es cuidar a sus socios porque son organizaciones de solidaridad, de economía social y de trabajo en conjunto” subrayó Rasgido, al tiempo que enfatizó que “nosotros no vamos a trabajar con los formatos que se tuvieron hasta el 10 de diciembre del año pasado, donde nos encontramos con cooperativas que le descontaban más de cien mil pesos a la gente”.

La titular del Consejo Provincial de Educación recordó que la decisión política del gobernador Claudio Vidal “fue la de asegurar la continuidad laboral de todas las personas que estaban trabajando” y, en ese sentido, explicó que “se hizo un reordenamiento y no es real que no se está avanzando, se fue haciendo una recuperación de lo que percibe cada socio”.

De esta manera fue taxativa al indicar que “la educación es prioridad de gobierno” y por ello, para asegurar que el servició esté garantizado, informó que “ya tuvimos una reunión con el personal auxiliar de las escuelas, para que sean ellos los que aseguren la limpieza de los colegios y, si la cantidad de trabajadores no alcanza para cubrir el requerimiento, estaríamos sumado al personal del CPE que se dedica a este trabajo”.

La funcionaria aclaró que esta decisión es para “afrontar la emergencia”, en el largo plazo, si la situación con la Cooperativa de Trabajo 19 de Mayo continua, Ragido confirmó que “vamos a hacer una convocatoria a otras cooperativas para hacer el trabajo”.

En este punto, la presidenta del CPE aclaró que aquellos socios de la Cooperativa 19 de Mayo quieran preservar su fuente laboral “van a tener las garantías” para continuar trabajando.