Sívori: “Santa Cruz Puede es una herramienta para diversificar la economía provincial”

El presidente de Santa Cruz Puede S.A.U., Gustavo Sívori, brindó precisiones sobre el funcionamiento, los objetivos y los proyectos en marcha de la empresa estatal, durante una entrevista en Tiempo FM de Río Gallegos. Además, destacó el rol de la sociedad como una herramienta fundamental para el desarrollo productivo, la generación de empleo y la diversificación de la economía de Santa Cruz, ejes fundamentales en la gestión del gobernador Claudio Vidal

En ese marco, Sívori explicó que Santa Cruz Puede fue creada por ley provincial como una sociedad anónima unipersonal, con el Estado como único accionista, pero con un esquema de funcionamiento propio del sector privado. “No somos una empresa que dependa del presupuesto provincial para operar. Nos sostenemos con nuestra propia actividad comercial”, remarcó, subrayando que el objetivo central es generar valor, trabajo y producción genuina.

Actualmente, la empresa cuenta con 63 trabajadores directos, además del impacto indirecto que generan sus proyectos en proveedores, logística y servicios asociados. “Cada crítica infundada no nos pega a nosotros como gestión, les pega directamente a los trabajadores”, señaló Sívori, al referirse a cuestionamientos públicos vinculados a la actividad pesquera.

Sobre este punto, el titular de Santa Cruz Puede fue enfático al aclarar que la planta pesquera ubicada en Puerto San Julián cuenta con habilitación del SENASA, incluso con autorización para exportación. “Cumplimos con todas las normas sanitarias y legales. Decir lo contrario es desconocer cómo funciona la actividad productiva y poner en riesgo fuentes de trabajo”, sostuvo.

Además del sector pesquero y agroindustrial, Santa Cruz Puede desarrolla proyectos en distintos puntos de la provincia, con una lógica de federalización y agregado de valor en origen. En Puerto Santa Cruz, avanza un proyecto avícola que combina inversión estatal inicial con un modelo asociativo que luego queda en manos locales. En El Calafate, la empresa impulsa una cadena agroindustrial vinculada a la producción de alimento balanceado, con el objetivo de reducir costos para productores ganaderos y fortalecer el entramado productivo regional.

Asimismo, el presidente de la S.A.U. remarcó que la actual gestión provincial avanza con una mirada integral sobre la producción, articulando al Estado con el sector privado y acompañando a los actores productivos con herramientas concretas para potenciar la actividad agroindustrial en todo el territorio santacruceño.

“Tenemos un gobernador de la producción y su mandato es claro y objetivo, producir más, producir mejor y generar trabajo. Desde la empresa trabajamos para que esa decisión política se traduzca en proyectos reales”, señaló.

Sívori destacó que la empresa cuenta con 14 objetos sociales, lo que le permite intervenir en múltiples sectores estratégicos como agroindustria, pesca, construcción, carpintería industrial y soluciones habitacionales, siempre con una lógica de complementariedad y no de competencia desleal con el sector privado. “No venimos a reemplazar a nadie, venimos a generar oportunidades, bajar costos y abrir mercados”, afirmó.

En relación al futuro, adelantó que el 2026 será un año de consolidación y crecimiento, con la ampliación de líneas productivas, el fortalecimiento de las plantas existentes y el desarrollo de nuevos proyectos que apunten a sustituir importaciones, generar empleo local y garantizar precios más accesibles para los vecinos. “Santa Cruz necesita producir más y depender menos de factores externos. Esa es la visión que tenemos y hacia ahí vamos”, sintetizó.

Desde el gobierno de Claudio Vidal, se destacó el trabajo que viene desarrollando Santa Cruz Puede S.A.U. como una herramienta orientada a impulsar el desarrollo productivo, generar empleo y fortalecer la economía santacruceña con una mirada federal y de largo plazo.