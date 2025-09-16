Sívori: “Queremos mostrarle a la gente que hay otra forma de hacer crecer la provincia”

Gustavo Sívori, presidente de la empresa Santa Cruz Puede S.A.U., destacó en LU14 Radio Provincia, que en cinco meses ya hay maquinaria instalada, hectáreas sembradas, jóvenes capacitados, plantas en montaje y contratos firmados. Repasó los avances en agricultura, pesca, alimentos balanceados, avicultura y reactivación industrial como parte de la estrategia para diversificar la matriz productiva y generar empleo genuino.



Durante la entrevista, Sívori abordó el estado actual de iniciativas como el aserradero en la Cuenca Carbonífera, el proyecto agrícola en Estancia Alice, la planta de alimentos balanceados que se construye en Río Gallegos, la recuperación del sistema pesquero en Puerto San Julián, la nueva planta avícola en Puerto Santa Cruz y el avance de las vinculaciones comerciales con la red cooperativa nacional.



“En apenas cinco meses hemos logrado que lo que empezó como una idea del gobernador, hoy esté en marcha con maquinaria instalada, hectáreas sembradas, jóvenes capacitados en Rafaela, una planta en montaje y contratos firmados. Es la mejor prueba de que cuando se quiere, se puede”, remarcó Sívori.



Uno de los ejes más importantes tiene relación con la producción de alimentos balanceados para el ganado santacruceño. La empresa impulsa la siembra de 400 hectáreas en Estancia Alice, el montaje de una planta de elaboración de pellets en el parque industrial de Río Gallegos y la instalación de otras dos peletizadoras de alfalfa en Gobernador Gregores y Los Antiguos.



“Hoy nuestros ganaderos dependen del norte del país para alimentar su hacienda. Este cambio busca lograr insumos locales, más baratos y con impacto directo en la productividad”, explicó el presidente de Santa Cruz Puede.



Además, destacó el modelo de trabajo asociado con el sector privado: la empresa ofrece maquinaria moderna, asesoramiento y logística a productores que puedan aportar tierras aptas para ampliar la superficie de siembra. “Esto no es un subsidio. Es una inversión con reglas claras, donde todos ganamos”, señaló.



Pesca, alimentos y reactivación industrial



Otro de los puntos abordados fue la reactivación del sistema pesquero en San Julián, donde el gobierno provincial logró articular a todos los actores del sector —estibadores, operadores, barcos, planta, cooperativa y municipio— para reiniciar la actividad de procesamiento de merluza.



“Si el barco no entra al puerto, no trabajan los guincheros, ni los fileteros, ni la planta. O salimos todos o no sale nadie. Esa fue la consigna para recuperar una industria que se estaba apagando”, explicó.



También se refirió al avance de la planta avícola en Puerto Santa Cruz, que permitirá diversificar la matriz alimentaria y abastecer al mercado local con producción santacruceña. “Es abrir una industria nueva, con sentido federal y visión de futuro”, afirmó.



Consultado sobre el funcionamiento general de Santa Cruz Puede S.A.U., Sívori explicó que “somos 61 personas trabajando en distintas unidades de negocio. No cobramos del Estado. Todos los sueldos se pagan con fondos propios. Facturamos, invertimos, damos empleo y producimos”, afirmó.



En ese sentido, explicó que la empresa amplió sus objetos sociales y ya trabaja en más de una decena de líneas productivas: pesca, agricultura, ganadería, forestal, alimentación, logística, turismo y desarrollo territorial.



“Queremos mostrarle a la gente que hay otra forma de hacer provincia. No desde el empleo público como única opción, sino desde el trabajo genuino, con inversión, con formación y con producción”.