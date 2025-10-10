Sívori: “Estamos recuperando un símbolo del abandono para transformarlo en producción y trabajo”

La empresa Santa Cruz Puede S.A.U., concretó la adquisición del histórico predio de Austral Construcciones, ubicado sobre la autovía de Río Gallegos. El proceso, impulsado por decisión del gobernador Claudio Vidal, forma parte del plan de reconversión productiva que lleva adelante la Provincia para poner en valor activos ociosos y transformarlos en espacios al servicio de la producción y el empleo.

El presidente de la empresa, Gustavo Sívori, explicó en diálogo con LU14 Radio Provincia que “este paso representa mucho más que una operación legal: es la recuperación de un espacio que fue símbolo del abandono y hoy vuelve a ser parte del desarrollo de Santa Cruz”.

El predio —de tres hectáreas— cuenta con galpones, oficinas y estructuras industriales que serán recuperadas y adaptadas para convertirse en un polo logístico y productivo provincial.

Sívori destacó que “pasar por ese lugar y verlo deteriorado nos dolía a todos. Recuperarlo para la producción es también un mensaje de esperanza: cuando hay trabajo, gestión y voluntad, se puede”.

Asimismo, remarcó que la iniciativa permitirá fortalecer los proyectos en marcha de Santa Cruz Puede, entre ellos la planta de alimentos balanceados para ganado, la planta pesquera de Puerto San Julián y otras líneas vinculadas a la diversificación de la matriz productiva.

“Estamos cumpliendo, paso a paso, con lo que el gobernador prometió al pueblo de Santa Cruz, construir una provincia basada en la producción y el trabajo genuino. Cada acción concreta demuestra que el cambio de época ya comenzó”, subrayó el empresario.

Finalmente, el titular de la Sociedad Anónima Unipersonal, recordó que Santa Cruz Puede “se sostiene con recursos propios, sin generar gasto para el Estado”, y que la recuperación del predio “incrementa el patrimonio público y suma infraestructura clave para seguir generando valor y empleo”.