SIPGER y la Municipalidad agasajaron a miles de niños

El Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables (SIPGER) junto al Municipio organizó un gran festejo del Día del Niño este domingo 17 de Agosto. La celebración, abierta a todo el público, tuvo lugar en el gimnasio Enrique Mosconi y en la cancha de Liga Independiente de los Barrios con mucha diversión, sorpresas y sorteos.

Con entrada gratuita, hubo propuestas para toda la familia con actividades recreativas y espacios pensados para los agasajados. El clima acompañó para poder disfrutar de las actividades tanto al aire libre como en el interior del gimnasio. Hubo juegos inflables, plaza blanda, puestos de comidas y bebidas, maquillajes artísticos y shows en vivo. Se entregaron 15 mil “sorpresitas” a todas las personas que ingresaron al predio a lo largo de la tarde.

El referente de SIPGER Caleta Olivia Carlos Páez expresó que “Estamos haciendo esta fiesta en conjunto con el municipio. Está a pleno de chicos desde la apertura pendientes de ingresar, creo que vamos a colmar la expectativa. Es una fiesta que venimos haciendo hace mucho años. Trabajamos para superarnos, tenemos equipos de trabajo que se incrementan para estar a la altura de las circunstancias y atender a más de 10 mil personas”.

El secretario de Gobierno Luis Melo agregó con respecto al trabajo articulado que “Luego de varios días a planificación entre la comisión directiva de SIPGER y el gabinete de la Municipalidad, con todas las secretarías que aportaron su granito de arena, llegó el gran día. Hay que valorizar estas actividades trabajando en conjunto al Secretario General Rafael Güenchenen”.

“Esto une a la familia, son gestos de la parte pública y privada trabajando en conjunto. También quiero valorizar el equipo de Gobierno como Monitoreo, Protección Civil, Tránsito y Seguridad e Higiene involucrados para llevar adelante toda esta logística”, culminó.