SIPGER levantó la medida de fuerza tras convocatoria de YPF y acuerda cuarto intermedio hasta el martes

El Sindicato Petrolero de Base (SIPGER) decidió levantar la medida de fuerza que mantenía contra la operadora YPF luego de que la empresa convocara a una reunión para avanzar en la resolución del conflicto.

Durante las últimas horas, el secretario general de SIPGER, Rafael Güenchenen, mantuvo un encuentro con el gerente de Relaciones Laborales de YPF, Marcelo Aldeco. En la reunión se plantearon los reclamos sindicales vinculados al incremento de la actividad y al cumplimiento de los acuerdos vigentes entre la operadora, el gremio y la provincia.

Como resultado, las partes acordaron un cuarto intermedio hasta el próximo martes 9 de septiembre, fecha en la que volverán a reunirse las principales autoridades de YPF y del sindicato.

En este marco, SIPGER informó que desde las 20 horas de hoy se levantará la medida de fuerza que afectaba los servicios de YPF en toda la provincia, en pos de “salvaguardar la paz social” y a la espera de los resultados de la negociación prevista para la próxima semana.