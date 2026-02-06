SIPGER levanta el paro tras alcanzar un acuerdo de recomposición salarial

Tras una negociación que incluyó una medida de fuerza, el sindicato que conduce Rafael Güenchenen alcanzó un acuerdo que permitió normalizar la actividad y mejorar el ingreso de los trabajadores del sector.

Luego de intensas negociaciones con las cámaras empresariales del sector, retomadas tras la implementación de una medida de fuerza, el Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables de Santa Cruz (SIPGER), conducido por Rafael Güenchenen, informó la normalización de la actividad luego de concretar un acuerdo de recomposición salarial para las y los trabajadores del sector.

El entendimiento alcanzado contempla el pago de una asignación mensual de $380.000 pesos de carácter no remunerativo a partir de febrero de 2026, junto con un bono extraordinario total de $500.000 pesos, que será abonado en dos cuotas de $250.000 pesos cada una, previstas para los meses de abril y junio.

La resolución del conflicto permitió descomprimir un escenario de tensión y aportar previsibilidad a la actividad, en un contexto atravesado por la salida de YPF y las dificultades que enfrenta la industria hidrocarburífera en la provincia. La negociación se desarrolló con múltiples actores involucrados y requirió un proceso de diálogo sostenido que permitió alcanzar un entendimiento.

Güenchenen señaló que “Santa Cruz atraviesa una de las etapas más difíciles de la historia de su industria hidrocarburífera. En un contexto en el que el Gobierno nacional frena aumentos u homologaciones, desde el gremio seguimos peleando para que el trabajador no pierda poder adquisitivo”.

En relación con la reactivación de la actividad, sostuvo que “acompañamos a las empresas que apuestan a invertir y volver a poner en marcha los yacimientos, siempre que se cuide el salario y el trabajo. El ordenamiento del sector tiene que servir para sostener el empleo y dar previsibilidad, sin que el ajuste recaiga sobre los trabajadores”.

Y dejó una definición clara “lo que es de los trabajadores es de los trabajadores. Se lo ganan de buena ley y se respeta”.

En relación con el escenario laboral, Güenchenen puso el acento en la unidad de los trabajadores y en el rol del sindicato para acompañar cada situación. Señaló que “en los momentos difíciles los trabajadores nos cuidamos entre nosotros” y reafirmó que “la dignidad está en poder salir a trabajar todos los días”, remarcando la presencia del gremio en los yacimientos y el fortalecimiento de la representación sindical.