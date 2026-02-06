SIPGER anunció Paro General en Santa Cruz por falta de reajuste salarial

Tras el fracaso de las negociaciones paritarias y sin una propuesta de recomposición acorde a la inflación, el sindicato anunció una medida de fuerza en toda la provincia que impactará en los yacimientos de la cuenca santacruceña.

Ante el fracaso de las negociaciones paritarias y la ausencia de una propuesta de recomposición que acompañe la inflación, el Sindicato del Personal Jerárquico del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral (SIPGER), conducido por Rafael Güenchenen, confirmó un paro general en toda la provincia de Santa Cruz.

La medida tiene como objetivo defender el salario y los derechos de las y los trabajadores, y exigir respuestas inmediatas a las cámaras empresariales. En ese marco, se prevé una paralización total de actividades en los yacimientos de la cuenca santacruceña.