Sigue la formación: el Municipio de Río Gallegos entregó certificados a más de 70 podadores urbanos

La Municipalidad de Río Gallegos realizó este jueves en el Teatro Municipal “Héctor Marinero” el acto de entrega de certificados del Registro de Podadores Urbanos, una iniciativa impulsada para fortalecer el cuidado del arbolado público, ordenar las intervenciones y generar nuevas oportunidades laborales para vecinos y vecinas de la ciudad.

Más de 70 personas completaron la capacitación, organizada por la Dirección de Espacios Verdes, que incluyó formación sobre ordenanzas vigentes, herramientas de trabajo, técnicas de poda y normas de seguridad laboral.

El acto fue encabezado por el intendente Pablo Grasso y contó con la presencia del jefe de Gabinete, Diego Robles; la secretaria de Construcción y Ordenamiento Territorial, Natalia Quiroz; y la directora de Espacios Verdes, Luciana Ramírez. También acompañaron los diputados Eloy Echazú y Agostina Mora, integrantes del gabinete municipal, representantes de juntas vecinales, fundaciones y vecinos de distintos sectores de la ciudad.

Durante la actividad, Diego Robles destacó el crecimiento de este tipo de propuestas impulsadas por el Municipio y remarcó el compromiso colectivo para mejorar la ciudad. “Cuando empezamos en la gestión, comprábamos retamas y se las robaban. Íbamos y poníamos otra. Y así con todo porque entendemos que el compromiso y el cuidado tiene que ser con todos. Y a esta ciudad la construimos entre todos”, expresó. Además, señaló que quienes completaron la capacitación formarán parte de un registro municipal para facilitar el contacto con los vecinos que necesiten realizar tareas de poda. “Todos los que participaron de esta capacitación van a estar en una carpeta del Municipio de Río Gallegos para que sea más fácil para los vecinos contactarlos”, indicó.

Robles también valoró la convocatoria alcanzada en un contexto económico complejo. “Es una alegría ver que estas iniciativas son recibidas con un gran número de asistentes, sabiendo que estamos pasando un momento difícil, pero no nos vamos a resignar y vamos a seguir para que Río Gallegos esté cada vez mejor”, afirmó.

Por su parte, Natalia Quiroz subrayó que la capacitación no solo brinda conocimientos técnicos, sino también herramientas concretas para la inserción laboral. “No sólo estamos entregando una certificación a la capacitación de podadores urbanos, sino también una herramienta. Estas herramientas son decisiones políticas que generan oportunidades laborales”, sostuvo.

La funcionaria recordó además el trabajo de recuperación y puesta en valor de los espacios verdes que viene realizando el Municipio desde el inicio de la gestión. En ese sentido, destacó las intervenciones en plazas, boulevares y sectores públicos, así como la incorporación de sistemas de riego y planificación urbana.

Quiroz señaló que, históricamente, existía la idea de que únicamente el Municipio podía realizar tareas de poda, pero remarcó que el crecimiento de la ciudad requiere una articulación más amplia con la comunidad. “La ciudad creció un montón y hay que hacer estas cosas en conjunto, ayudando a los vecinos”, expresó.

Finalmente, la directora de Espacios Verdes, Luciana Ramírez, agradeció la participación de quienes se sumaron a la propuesta y destacó el compromiso del área con la formación permanente. “Nuestro mayor objetivo era que supieran que en esta área trabajamos con ordenanzas vigentes y que tenemos una parte técnica que va a supervisar los trabajos que van a realizar”, explicó.

Asimismo, remarcó que desde el Municipio se continuará promoviendo este tipo de capacitaciones para brindar más herramientas y conocimientos a la comunidad. “Seguimos formando y apostando a que los vecinos tengan herramientas y conocimiento para poder cumplir esta función”, concluyó.