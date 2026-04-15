Servicios Públicos trabaja en la iluminación de la calle 22 de Río Gallegos

Con una inversión superior a los 400 millones de pesos, la empresa estatal inició el proceso para adquirir los materiales necesarios que permitirán llevar alumbrado público a una zona clave de alto tránsito.

Servicios Públicos Sociedad del Estado dio un paso importante hacia la mejora de la infraestructura urbana de nuestra ciudad. Esta semana, en las oficinas de la sede central, se llevó adelante la apertura de sobres de la Licitación Pública N° 05/SP/2026, correspondiente a la “Adquisición de materiales para la extensión de líneas de alumbrado – Etapa 1”, con un presupuesto oficial de $404.025.992,84.

Este proyecto es fundamental para los vecinos de Río Gallegos, ya que contempla la instalación de iluminación en la calle N°22, que va desde la Ruta Nacional N°3 hasta la calle N°13 – etapa 1.

Actualmente, este sector carece de alumbrado, lo que representa un riesgo tanto para los automovilistas como para los peatones que circulan a diario. Esta obra, que conecta directamente con barrios como el Bicentenario, San Benito y Los Lolos, dará respuesta a un pedido histórico de los vecinos, brindando mayor seguridad vial y tranquilidad, especialmente durante el invierno, cuando las horas de luz natural son muy escasas.

El acto administrativo contó con la presencia de autoridades de la empresa, entre ellos el director Fernando Marco, la Gerente Provincial de Compras y Suministros, Anahí Soto, y representantes de las áreas técnicas.

Empresas

Durante la jornada, se presentaron seis propuestas formales de las siguientes firmas:

ENLUZ S.A. (representada por Beatriz Winer)

NUEVO SUR S.A. (representada por Víctor Gordillo)

KILOVATIO S.A. (representada por Rubén Roldán)

MEGACOM INTERNACIONAL S.A. (representada por Horacio Carballo)

COIDEA S.A.

NARS JORGE LUIS

Tras esta instancia, los equipos técnicos de SPSE comenzarán con la evaluación de las ofertas para proceder al otorgamiento de la licitación y continuar con la ejecución de la obra.

Desde la empresa estatal reafirmaron su compromiso de seguir trabajando bajo una gestión abierta y eficiente. Además, se informó que hoy mismo comienza el proceso de apertura de sobres correspondiente a la Etapa 2 de esta licitación, con el objetivo de adquirir los elementos restantes para completar el plan de alumbrado y seguir mejorando los servicios básicos para todos los santacruceños que continuarán desde calle 13 hasta circunvalación.