Servicios Públicos recuerda que ya iniciaron las maniobras de mantenimiento eléctrico en líneas de 500 kV

Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) recuerda a la comunidad que se encuentran en ejecución maniobras de mantenimiento en la línea de interconexión eléctrica de 500 kV concretadas por la empresa transportadora de energía (TRANSPA).

Las tareas se desarrollan desde el sábado 21 y se extenderán hasta el miércoles 25 de marzo inclusive y tienen como con el objetivo de prevenir interrupciones del servicio durante la temporada invernal.

A fin de garantizar el normal abastecimiento eléctrico durante este período, SPSE dispuso el apoyo del suministro de energía mediante la generación de los parques aerogeneradores mientras avanzan los trabajos programados.

Uso responsable

En este contexto, se solicita a la comunidad realizar un uso responsable de la energía, con el propósito de preservar la estabilidad del sistema eléctrico y evitar sobrecargas innecesarias.

Las maniobras tienen como finalidad optimizar el sistema eléctrico en las localidades de Río Gallegos, Río Turbio, 28 de Noviembre, Comandante Luis Piedra Buena, Puerto Santa Cruz, El Calafate, Puerto Deseado, Las Heras, Jaramillo-Fitz Roy, Caleta Olivia y Pico Truncado.