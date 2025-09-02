Servicios Públicos recuerda a sus usuarios cómo acceder a su factura digital

Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) de Santa Cruz recuerda a todos los usuarios que la factura del servicio se envía de manera digital al correo electrónico, declarado al momento de la adhesión.

Quienes necesiten actualizar o modificar su dirección de correo, pueden acercarse personalmente a las oficinas comerciales correspondientes a su distrito, donde serán asistidos por personal autorizado.

Desde SPSE se recomienda revisar periódicamente la bandeja de entrada (y también la carpeta de correo no deseado), para asegurarse de recibir la factura a tiempo y evitar inconvenientes.

Asimismo, se invita a los usuarios a adherirse a la plataforma Oficina Virtual, una herramienta rápida, cómoda y segura para gestionar sus servicios, consultar consumos, descargar facturas y realizar trámites sin moverse de casa.

La adhesión puede realizarse ingresando en spse.ar