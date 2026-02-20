Servicios Públicos realizó trabajos de mantenimiento y mejoras en los servicios de agua y energía en Caleta Olivia

El Gobierno de Santa Cruz, a través de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), llevó adelante esta semana una serie de trabajos de mantenimiento y mejoras en los servicios de agua, saneamiento y energía en la ciudad de Caleta Olivia, con el objetivo de fortalecer y optimizar las prestaciones para la comunidad.

Las tareas fueron supervisadas por el presidente de SPSE, Matías Cortijo, junto al gerente local, Gustavo Fernández, quienes recorrieron los distintos puntos de intervención.

En el área de Agua y Saneamiento, el personal distrital realizó mantenimiento integral en la cisterna de 240 m³ ubicada en la calle Huiliche, en cercanías de la zona de chacras del barrio Ara San Juan. Los trabajos incluyeron limpieza y desinfección del reservorio, así como mejoras en el sistema de válvulas de maniobra y desborde, permitiendo optimizar la distribución del suministro y garantizar un servicio más eficiente para los vecinos del sector.

Asimismo, se concretaron intervenciones en el sistema eléctrico en Avenida Costanera y en las intersecciones de Juan Álvarez y Almirante Brown, donde se trabajó sobre un total de 10 conexiones eléctricas: seis en el sector de la Costanera y cuatro en la esquina del complejo iluminado en la zona de Prefectura.

Entre otras acciones, se realizaron tareas de mantenimiento en el barrio Mar del Plata, en la planta elevadora N°10 (caño de impulsión de 90 mm); reparación de cañerías en el barrio Gregores; y la reparación de un acueducto de 200 mm en la zona de chacras.

En materia de saneamiento, se intervino en distintos sectores de la ciudad, como en la avenida Eva Perón entre Castelli y pasaje Algarrobo, donde se llevó adelante la reparación de una cañería, junto con trabajos sobre un caño cloacal de 160 mm y la puesta en condiciones de boca de registro mediante colocación de anillo, aros, tapa y cojinetes.

Estas acciones forman parte del plan de trabajo que SPSE desarrolla en distintas localidades de la provincia, reafirmando su compromiso con la mejora continua de los servicios esenciales y la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Caleta Olivia.