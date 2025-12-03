Servicios Públicos realizó trabajos de emergencia por dos accidentes vehiculares ocurridos en Río Gallegos

Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) informó que, durante la tarde del martes 2 de diciembre, se registraron dos accidentes de tránsito, en distintos sectores de Río Gallegos, los cuales provocaron daños en la infraestructura eléctrica, y demandaron intervenciones de emergencia por parte del personal operativo.

Accidente en Prefectura Naval y José Ingenieros

Cerca de las 16:00, un vehículo chocó contra otro y luego impactó un poste de baja tensión. Debido al riesgo generado, se realizó un corte preventivo de energía, dejando sin suministro a sectores cercanos.

El personal de Redes y Distribución procedió al reemplazo del poste, al recambio de conductores y a las tareas necesarias para restablecer el servicio, que comenzó a normalizarse alrededor de las 20:00.

Accidente en Barrio San Benito

De forma simultánea, en las calles 22 y 59 del barrio San Benito, un camión derribó dos postes, y arrancó cables del tendido eléctrico, tras lo cual se dio a la fuga.

Para resguardar la seguridad del personal y de los vecinos, se realizó la apertura de la Celda Nº 1 de la Estación Transformadora Río Gallegos, que alimenta al Centro Distribuidor Nº 3.

Los barrios afectados fueron Belgrano, Marina, Gaucho Rivero, Zona de Chacras y áreas cercanas.

La normalización del servicio comenzó de manera paulatina a partir de las 17:40.

La empresa estatal informa que radicará las denuncias correspondientes, para avanzar con las acciones legales vinculadas a los hechos ocurridos en ambos accidentes.

Por último, desde la empresa provincial se insta a respetar la señalización, conducir con precaución y adoptar medidas preventivas, para evitar incidentes que pongan en riesgo tanto la integridad personal como la infraestructura eléctrica.