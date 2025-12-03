EN VIVO
Facebook Youtube Instagram
Facebook Youtube Instagram

Servicios Públicos realizó trabajos de emergencia por dos accidentes vehiculares ocurridos en Río Gallegos

Compartir

Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) informó que, durante la tarde del martes 2 de diciembre, se registraron dos accidentes de tránsito, en distintos sectores de Río Gallegos, los cuales provocaron daños en la infraestructura eléctrica, y demandaron intervenciones de emergencia por parte del personal operativo.

Accidente en Prefectura Naval y José Ingenieros

Cerca de las 16:00, un vehículo chocó contra otro y luego impactó un poste de baja tensión. Debido al riesgo generado, se realizó un corte preventivo de energía, dejando sin suministro a sectores cercanos.

El personal de Redes y Distribución procedió al reemplazo del poste, al recambio de conductores y a las tareas necesarias para restablecer el servicio, que comenzó a normalizarse alrededor de las 20:00.

Accidente en Barrio San Benito

De forma simultánea, en las calles 22 y 59 del barrio San Benito, un camión derribó dos postes, y arrancó cables del tendido eléctrico, tras lo cual se dio a la fuga.

Para resguardar la seguridad del personal y de los vecinos, se realizó la apertura de la Celda Nº 1 de la Estación Transformadora Río Gallegos, que alimenta al Centro Distribuidor Nº 3.

Los barrios afectados fueron Belgrano, Marina, Gaucho Rivero, Zona de Chacras y áreas cercanas.

La normalización del servicio comenzó de manera paulatina a partir de las 17:40.

La empresa estatal informa que radicará las denuncias correspondientes, para avanzar con las acciones legales vinculadas a los hechos ocurridos en ambos accidentes.

Por último, desde la empresa provincial se insta a respetar la señalización, conducir con precaución y adoptar medidas preventivas, para evitar incidentes que pongan en riesgo tanto la integridad personal como la infraestructura eléctrica.

El Centro de Residentes Santiagueños de Caleta Olivia creciendo con actividades y fortalecimiento institucional

Culto y LOAS se unen en la Colecta Navideña: “Un juguete por una sonrisa”

Policía de la provincia presenta el operativo seguridad en la Peregrinación a la Virgen

También