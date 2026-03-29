Servicios Públicos realizó tareas mantenimiento en Comandante Luis Piedra Buena

La empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), a través del área de saneamiento de la localidad de Comandante Luis Piedra Buena, llevó adelante trabajos de limpieza y mantenimiento preventivo en las cisternas de planta y en el sistema de captación de agua.

Estas tareas, consideradas fundamentales, se desarrollaron en dos etapas: la primera el sábado 21 y la segunda el sábado 28 de marzo, en el horario de 06:00 a 12:00. Las acciones incluyeron la limpieza de las fuentes de almacenamiento que constituyen el ingreso de agua a la planta, donde posteriormente es sometida al proceso de potabilización. Desde la empresa destacaron que estos trabajos son imprescindibles para garantizar el correcto funcionamiento del sistema, optimizar el servicio y asegurar la calidad del agua distribuida a la comunidad, además de prevenir eventuales inconvenientes en la red.

En este marco, SPSE recordó a los usuarios la importancia de realizar una limpieza periódica y adecuada de las cisternas y tanques de almacenamiento domiciliarios, con el fin de mantener la calidad del agua también dentro de cada hogar. Asimismo, se informó que si bien el agua distribuida por la empresa es controlada en sus laboratorios, el estado de las instalaciones internas depende de cada usuario. Por ello, se recomienda efectuar la limpieza de los tanques al menos una vez al año, preferentemente antes de la temporada estival, y verificar que los mismos cuenten con una tapa de cierre en correctas condiciones.