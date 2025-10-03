Servicios Públicos realizó mejoras en el servicio eléctrico en Caleta Olivia

Personal de energía de Caleta Olivia ha trabajado de manera sostenida en el mantenimiento y la mejora de la infraestructura eléctrica, con el objetivo de brindar un servicio más eficiente, seguro y confiable a los vecinos, incluso frente a condiciones climáticas adversas.



Durante el reciente temporal de viento, que alcanzó velocidades superiores a 90 km/h, no se presentaron líneas de media tensión fuera de servicio, demostrando la eficacia del mantenimiento preventivo implementado de manera constante en la ciudad.



Hace años que las líneas de baja y media tensión no contaban con un mantenimiento preventivo regular. Hoy, estas tareas se realizan de manera planificada y sectorizada, lo que permite evitar desbordes de reclamos durante los temporales y garantiza una atención más rápida y eficiente ante cualquier eventualidad.



Entre las principales acciones realizadas se destacan:



Reemplazo de cables en mal estado por otros con la sección adecuada.

Sustitución de transformadores que presentaban baja tensión.

Instalación y reparación de protecciones en baja y media tensión, así como en APR.

Balance de carga en diferentes líneas y tensado de las mismas.

Los cortes programados con fines de mantenimiento preventivo se realizan para mejorar la infraestructura y reducir riesgos. Hoy, estas acciones muestran un impacto notable: el número de reclamos por vientos fuertes pasó de 150-200 a un promedio de 40-45 en días de viento intenso. Barrios que antes sufrían baja tensión ahora cuentan con un servicio estable y confiable, y los reclamos domiciliarios son mínimos y manejables.



Estas mejoras permiten que el personal de guardia se concentre en atender casos puntuales, mientras los demás sectores continúan con las tareas habituales, asegurando un servicio más eficiente para toda la comunidad.



Servicios Públicos Sociedad del Estado continúa comprometido con la mejora constante del sistema eléctrico en Caleta Olivia, reforzando la confiabilidad y seguridad del suministro para todos los vecinos.