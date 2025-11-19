Servicios Públicos realizó intervenciones durante el temporal de viento

Servicios Públicos Sociedad del Estado informa que, tras el reciente temporal de viento que afectó a diversas localidades de la provincia, se realizaron múltiples intervenciones destinadas a restablecer el servicio eléctrico y a resguardar la seguridad de los usuarios. A continuación, se detallan las tareas desarrolladas en cada distrito:

Puerto San Julián:

Las cuadrillas efectuaron numerosas tareas por fallas en líneas de media y baja tensión ocasionadas por el temporal. Los daños incluyeron roturas de fases, desplazamiento de estructuras y la caída de elementos externos sobre el tendido. El personal continúa con los trabajos en los sectores que aún presentan inconvenientes, mientras la guardia local atiende un elevado número de reclamos.

Jaramillo y Fitz Roy – Puerto Santa Cruz – Comandante Luis Piedra Buena:

Los equipos completaron la reposición de postes y la reparación de líneas de media tensión afectadas. El servicio ya se encuentra normalizado en gran parte de la zona, y se avanza sobre los puntos que todavía requieren intervención.

Puerto Deseado:

La localidad sufrió daños significativos en la infraestructura eléctrica. El personal intervino en columnas, acometidas y sectores de baja tensión. Las cuadrillas permanecen en terreno con prioridad en la seguridad y en la restitución progresiva del suministro.

Caleta Olivia:

Una falla en la línea de alta tensión que abastece a la localidad generó un corte del servicio. Para solucionarlo, se habilitó una línea alternativa que permitió restablecer el suministro. Además, se ejecutaron trabajos en líneas de media tensión, atención de reclamos domiciliarios y reparación de estructuras, con apoyo del distrito Cañadón Seco y de empresas locales que proporcionaron maquinaria.

Río Gallegos:

Como medida preventiva, se activaron los turbogeneradores de la Central Termoeléctrica Río Chico para asegurar el abastecimiento ante posibles fallas externas. También se puso en funcionamiento el grupo electrógeno de la toma de agua de Palermo Aike para garantizar el suministro al sistema de bombeo.

En todas las localidades afectadas por las condiciones climáticas, los equipos realizaron tareas en baja y media tensión, entre ellas poda preventiva, reparación de estructuras y atención de acometidas domiciliarias.

Servicios Público Sociedad del Estado expresa su agradecimiento al personal de energía, comunicaciones y guardias por el compromiso, la dedicación y el profesionalismo demostrado en cada intervención destinada a normalizar el servicio en la provincia.