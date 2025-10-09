Servicios Públicos realizará trabajos de mejora en el acueducto de Río Gallegos

La empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), informa que se llevarán a cabo trabajos de mejora en el acueducto que conecta la toma Palermo Aike con la Planta Potabilizadora de Río Gallegos. El objetivo de estos trabajos es mejorar el servicio hídrico en la localidad, optimizando el rendimiento y la presión del suministro. Estos trabajos se llevarán a cabo a partir de las 05:00hs del día viernes 10 de octubre.

Durante el desarrollo de los trabajos, es posible que se presenten disminuciones en la presión del agua en algunas zonas. Recomendamos a los usuarios tomar las medidas necesarias para minimizar cualquier inconveniente.

En caso de necesidad, los siguientes puntos estarán disponibles para la provisión de agua potable:

Planta Potabilizadora de Agua Río Gallegos (Av. Parque Industrial Nº 1100) Chimen Aike (Calle 40 y 61) B° Límite del Barrio Ayres Argentinos (Calle 38 y 59)

Pedimos disculpas por las molestias que puedan surgir y agradecemos su comprensión. Estamos trabajando para mejorar el servicio hídrico en nuestra localidad.