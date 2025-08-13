Servicios Públicos mejora el servicio de agua y saneamiento en distintas localidades de la provincia

La Gerencia Provincial de Agua y Saneamiento, dependiente de Servicios Públicos Sociedad del Estado, está llevando a cabo diversas tareas de mantenimiento y mejora del servicio en distintas localidades, con el objetivo de garantizar el acceso al agua y optimizar las condiciones sanitarias de la población.

En este marco, en Puerto San Julián, se realizaron trabajos de reparación de cañerías, en distintos sectores de la localidad. Estas tareas se desarrollaron en coordinación con el personal operativo del distrito de Puerto Santa Cruz, que colaboró con el envío de un martillo neumático y su maquinista, quienes trabajaron junto al equipo local de Saneamiento.

Mientras que, en Puerto Santa Cruz, la municipalidad colaboró con la limpieza y despeje del camino de acceso a la planta potabilizadora, abarcando una extensión de 18 kilómetros. Esta acción mejora las condiciones de transitabilidad, facilitando el ingreso del personal operativo al sector. Además, se realizó el recambio del manguerote de succión, del camión desobstructor, una herramienta fundamental para el mantenimiento del sistema en diversos distritos.

Por su parte, en Caleta Olivia, la Gerencia Provincial de Agua y Saneamiento, a través del laboratorio de Zona Norte y la Gerencia Distrital, continúa con los controles de calidad del agua, mediante análisis físico-químicos y bacteriológicos. Estos procedimientos permiten asegurar que el agua transportada por camiones cisterna, destinada a establecimientos educativos y domicilios particulares, cumpla con los estándares requeridos.

Vale sostener que, estas acciones reflejan el compromiso sostenido del Gobierno Provincial en la optimización continua de los servicios esenciales.