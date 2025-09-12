Servicios Públicos localizó una nueva rotura en el acueducto Río Santa Cruz – Bahía de San Julián

Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) de la Provincia de Santa Cruz, informa a la comunidad de la localidad de Puerto San Julián, que en horas de la mañana de hoy, viernes 12 de septiembre, se detectó una nueva rotura en el acueducto de vinculación Río Santa Cruz – Bahía de San Julián.



La empresa provincial agradece a la comunidad el uso discrecional del servicio y la cooperación ante esta situación, que está siendo atendida por el personal de SPSE.

El inconveniente se encuentra ubicado a 70 km de Puerto San Julián. Personal de SPSE constató la falla, tras verificar la falta de ingreso de agua registrada durante los últimos días.



En coordinación con los municipios de la zona, se organizó un operativo para llevar adelante las tareas de reparación. Se estima que el servicio de agua se restablecerá durante la noche del domingo.



Paralelamente, se está implementando un plan de contingencia con el objetivo de garantizarle a la comunidad el abastecimiento de los recursos básicos, mientras se desarrollen los trabajos.



SPSE solicita a los vecinos de Puerto San Julián hacer un uso responsable del agua disponible, y agradece la comprensión y colaboración ante esta situación. La empresa continuará informando por los canales oficiales el avance de las tareas que se realicen.