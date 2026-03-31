Servicios Públicos llevó a cabo mantenimiento en el acueducto de Caleta Olivia

Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), a través del personal de Agua y Saneamiento de Caleta Olivia, llevó adelante tareas de mantenimiento y reparación en el sistema de distribución de agua de la ciudad, con el objetivo de optimizar el funcionamiento del servicio.

En este marco, se efectuó el mantenimiento de la válvula general del acueducto de 315 milímetros de diámetro. Los trabajos consistieron en el desarmado del dispositivo para el reemplazo de la soga grafitada, un componente esencial que garantiza un correcto sellado y previene filtraciones. Posteriormente, se realizó el armado y la puesta en funcionamiento de la válvula.

Por otra parte, se concretó la reparación del acueducto interno de 315 milímetros, una infraestructura estratégica que permite el traslado de agua desde la zona norte hacia la zona sur de la ciudad, mejorando la distribución en distintos sectores.

Durante esta intervención, se llevó a cabo el recambio de cuatro metros de cañería. Las tareas finalizaron durante la jornada del domingo, cumpliendo con los tiempos previstos.

SPSE continúa con su plan de mantenimiento y fortalecimiento del sistema, en línea con las políticas impulsadas por el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, a fin de garantizar la prestación de servicios esenciales, trabajando de manera sostenida en el suministro, la distribución y la planificación del recurso.