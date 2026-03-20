Servicios Públicos informó que hará mantenimiento y habrá corte programado mañana sábado 21

La empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) informó que este sábado 21 de marzo de 2026 se llevará adelante un corte programado de energía eléctrica en Río Gallegos, debido a trabajos de mantenimiento en la red.

Según se indicó oficialmente, la interrupción del suministro eléctrico se realizará entre las 08:00 y las 14:00 horas, afectando de manera parcial a distintos sectores de la ciudad.

Estas tareas tienen como objetivo optimizar el servicio eléctrico, mediante intervenciones sobre la línea de media tensión de 13,2 kV.

Zonas afectadas

El corte de luz alcanzará a vecinos de los siguientes sectores:

Barrio San Benito

Barrio Los Lolos

Barrio Arrabales

Barrio Consejo Agrario

Calle Asturias y alrededores

Calle Boris Gos

Calle Sr. Povera y zonas aledañas

Las tareas incluyen el reemplazo de aisladores y el retensado de línea, acciones fundamentales para mejorar la calidad y estabilidad del servicio eléctrico en la capital provincial.

Este tipo de intervenciones forman parte del plan de mantenimiento preventivo que busca reducir fallas y garantizar un suministro más eficiente para los vecinos de Río Gallegos.

Desde SPSE solicitaron a los usuarios tomar las precauciones necesarias durante el horario indicado. Para más información, los usuarios pueden consultar el sitio oficial de SPSE o comunicarse con los canales de atención de la empresa.