Servicios Públicos informa una suspensión temporal del suministro de agua por trabajos de reparación

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada informa a la comunidad de Caleta Olivia que se llevará a cabo un corte programado en el suministro de agua, con motivo de tareas de reparación sobre una pérdida detectada bajo la cinta asfáltica de la Ruta Nacional Nº 26.

La interrupción del servicio comenzará a partir de las 3:00 del viernes 26 de septiembre, y se extenderá por un lapso estimado de 48 horas.

Los trabajos son indispensables para garantizar la seguridad de la infraestructura, y asegurar la continuidad del servicio de agua potable en la ciudad.

Se solicita a todos los vecinos y vecinas hacer un uso responsable y racional del agua disponible, durante el período que dure la interrupción.