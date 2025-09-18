Servicios Públicos impulsa la construcción de entornos laborales libres de violencia

Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) continúa con su programa de capacitación interna bajo el lema “Hacia la Construcción de un Ambiente Saludable, Libre de Violencia Laboral”, destinado a todo su personal en los diferentes sectores de la empresa.



La actividad se desarrolló en el Centro de Capacitación Energético y Minero, ubicado en calle Sureda N°99, y estuvo a cargo de la licenciada en Psicología Érika Rodríguez, profesional del Departamento de Inclusión, Diversidad y Género, dependiente de la Gerencia Provincial de Recursos Humanos de SPSE.



Esta capacitación ya fue dictada para el sector administrativo, y en esta oportunidad se llevó adelante con la participación activa de los trabajadores y trabajadoras de redes de energía de Río Gallegos.



El espacio fue diseñado como una instancia de formación y reflexión sobre prácticas saludables en el ámbito laboral, con el objetivo de prevenir la violencia y el acoso en todas sus formas, incluyendo la violencia por razones de género.



Estas capacitaciones forman parte de una estrategia institucional sostenida en el tiempo, dirigida a todo el personal, tanto locales como distritales, y buscan detectar y erradicar comportamientos, prácticas o amenazas inaceptables que puedan causar daño físico, psicológico, sexual o económico a los y las trabajadoras.



Con esta acción, SPSE reafirma su compromiso con la construcción de espacios de trabajo sanos, inclusivos y libres de violencia, promoviendo la igualdad de trato y oportunidades para todo su personal.