Servicios Públicos fortaleció la infraestructura energética y sanitaria en toda la provincia durante enero

Durante el primer mes de 2026, Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) ejecutó obras, tareas de mantenimiento y procesos licitatorios en energía, agua y saneamiento, con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios y acompañar el crecimiento de las localidades santacruceñas.

Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) desarrolló durante el mes de enero una intensa agenda de trabajo en distintas localidades de la provincia de Santa Cruz, con acciones concretas orientadas al fortalecimiento de la infraestructura energética y sanitaria, la optimización de los servicios públicos y el impulso de obras estratégicas.

En materia de energía, se realizaron ampliaciones de redes eléctricas, recambios de transformadores, tareas de mantenimiento preventivo y correctivo, y mejoras en el alumbrado público en localidades como Caleta Olivia, Río Gallegos, Río Turbio y Puerto Deseado. Estas intervenciones permitieron mejorar la confiabilidad del sistema, reforzar la seguridad urbana y vial, y garantizar un suministro más eficiente para vecinos, instituciones y espacios públicos.

En el eje de agua y saneamiento, SPSE avanzó con reparaciones de acueductos, mantenimiento de plantas de tratamiento y operativos de destape cloacal, además de continuar con la construcción de la nueva Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de El Chaltén y adjudicar la obra de renovación del acueducto Comandante Luis Piedra Buena – Puerto San Julián, una inversión clave para fortalecer el sistema de abastecimiento en la zona centro de la provincia.

Desde el plano institucional, la empresa estatal llevó adelante múltiples actos de apertura de sobres de licitaciones públicas vinculadas a obras de infraestructura, adquisición de materiales y provisión de insumos esenciales, reafirmando el compromiso con la transparencia y la planificación estratégica. Asimismo, se avanzó en la actualización del sistema de subsidios energéticos mediante la implementación del nuevo Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), incorporando herramientas digitales y planes de pago que buscan garantizar equidad y previsibilidad a los usuarios.

De esta manera, Servicios Públicos Sociedad del Estado continúa trabajando de manera sostenida para mejorar la calidad de vida de las comunidades santacruceñas, acompañando el desarrollo provincial con obras, gestión y servicios esenciales.