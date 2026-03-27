Servicios Públicos en Caleta Olivia realizó obras en el acueducto y tareas clave de mantenimiento en el sistema de agua

La empresa pública provincial llevó adelante en los últimos días una serie de intervenciones en la ciudad de Caleta Olivia, orientadas a optimizar el sistema de distribución y tratamiento de agua.

Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) concretó el pasado 21 de marzo, por un lado, la reparación de un tramo del acueducto interno en la zona de chacras. Los trabajos se desarrollaron sobre calle Nehuén, en la intersección con calle Circulación, donde se realizó el recambio de aproximadamente 40 metros de cañería de 200 milímetros de diámetro.

La intervención finalizó de manera satisfactoria y permitió mejorar el abastecimiento en el sector. Las tareas se ejecutaron mediante el sistema de fusión a tope, una técnica que optimiza la durabilidad y eficiencia de las conexiones. Los trabajos estuvieron a cargo del personal de Redes del Distrito, que continúa capacitándose en la implementación de nuevas tecnologías.

Desde la empresa destacaron que estas acciones forman parte de un esquema de mantenimiento permanente, orientado a mejorar la calidad del servicio y dar respuesta a la demanda de los usuarios.

Tareas en el tanque, previas a la potabilización

En paralelo, SPSE llevó a cabo con éxito la limpieza programada del tanque de almacenamiento de agua de mar, una tarea clave dentro del sistema de tratamiento. Este tanque constituye el primer punto de almacenamiento previo a los procesos de potabilización, por lo que su correcto mantenimiento resulta fundamental para asegurar la eficiencia operativa.

El procedimiento, que se realiza de manera rutinaria cada tres meses, tuvo como objetivo la remoción de sedimentos acumulados en el fondo del tanque, el cual posee una capacidad de 5 millones de litros (5.000 m³). Las tareas se extendieron durante aproximadamente cuatro días y fueron ejecutadas por todo el personal, como operadores, mantenimiento y jefatura de planta de ósmosis Caleta Olivia, quienes finalizaron los trabajos dentro de los plazos establecidos.

La limpieza del tanque permite proteger las membranas de ósmosis, evitar obstrucciones en filtros y bombas, y garantizar que los procesos previos —como la cloración, filtración y dosificación química— funcionen de manera eficiente y estable. Asimismo, contribuye a prevenir la corrosión y el deterioro de las instalaciones, reduciendo costos operativos y posibles fallas.

Desde el área operativa se destacó que estos trabajos forman parte de un plan de mantenimiento preventivo continuo, esencial para asegurar la calidad del servicio y la sostenibilidad del sistema.