Servicios Públicos detalló el trabajo sobre el acueducto que abastece a Puerto San Julián

La empresa santacruceña de energía y saneamiento informó a los vecinos de Puerto San Julián que, en la noche de ayer, lunes 8 de septiembre, alrededor de las 22:00, finalizaron los trabajos de reparación en el acueducto de vinculación Río Santa Cruz – Bahía de San Julián, en el tramo comprendido entre Río Chico y la bajada de Río Chico.

Asimismo, desde Servicios Públicos S.E. se indicó que este martes 9, desde las 7:30, se comenzó con la tarea de seccionamiento para dar inicio al bombeo hacia la localidad. Dichas labores son llevadas adelante por personal de la empresa provincial, en coordinación con el personal de la Planta de Agua de Comandante Luis Piedra Buena.

Se solicitó a todos los vecinos y vecinas de la localidad que realicen un uso responsable y cuidadoso del agua, con el fin de poder administrar el recurso y garantizar un suministro progresivo a los distintos barrios de San Julián, mientras se desarrollan las tareas de bombeo.