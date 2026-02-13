Servicios Públicos continúa fortaleciendo la infraestructura energética y sanitaria en el interior provincial

Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), a través del personal de Mantenimiento del Interior con base en Río Gallegos, avanza con distintas tareas operativas y de mejora en localidades que cuentan con generación propia de energía, con el objetivo de optimizar el servicio y garantizar su continuidad.

En este marco, se realizó el traslado de un grupo generador desde Bajo Caracoles para su reacondicionamiento y puesta en valor. Mientras se desarrollan estas tareas, se instalará un equipo de manera provisoria a fin de asegurar el normal suministro eléctrico a la comunidad.

Asimismo, se ejecutan trabajos preventivos de poda en conjunto, destinados a evitar que el crecimiento de árboles interfiera en las líneas eléctricas. Estas acciones permiten reducir riesgos de interrupciones, prevenir daños en la infraestructura y reforzar la seguridad del sistema, especialmente ante condiciones climáticas adversas.

En materia de saneamiento, en la localidad de Jaramillo se iniciaron tareas de perfilación de pozos de agua. Estos trabajos consisten en la limpieza y reacondicionamiento interno de las perforaciones, lo que permite recuperar su capacidad de captación, mejorar el caudal disponible y optimizar la calidad del recurso. Además, contribuyen a prolongar la vida útil de la infraestructura existente y asegurar una prestación más eficiente.

Por otra parte, en Puerto Deseado arribaron módulos que serán destinados a depósito y taller para la Planta de Ósmosis Inversa de Puerto Deseado. La incorporación de estos nuevos espacios permitirá mejorar la organización operativa, contar con herramientas y equipamiento en el lugar de trabajo, agilizar los tiempos de respuesta y optimizar la productividad del personal.