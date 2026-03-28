Servicios Públicos construye un nuevo cargadero automatizado para optimizar la distribución de agua en Caleta Olivia.

El presidente de SPSE, Matías Cortijo, recorrió la obra en el barrio Bicentenario y destacó que permitirá un control más eficiente del recurso. Estará operativo en un plazo estimado de dos meses.

El Gobierno de Santa Cruz, a través de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), continúa fortaleciendo el sistema de abastecimiento de agua en la provincia. En este marco, el presidente de la empresa, Matías Cortijo, recorrió este sábado una obra estratégica en Caleta Olivia: la construcción de un nuevo cargadero automatizado en el sector del barrio Bicentenario. De la visita también participó el coordinador de entes provinciales en Caleta Olivia, Javier Aybar y autoridades locales.

La iniciativa tiene como objetivo optimizar la distribución de agua mediante un sistema de control más riguroso, garantizando el uso adecuado del recurso y priorizando el abastecimiento a través de redes domiciliarias.

“Estamos haciendo un cargadero nuevo, automatizado y con registro, en un terreno de la empresa, para no tenerlo a la merced de cualquiera que quiera venir a sacar agua. Queremos asegurarnos una buena distribución en los momentos en que se necesita el abastecimiento por camión”, explicó Cortijo.

El nuevo espacio contará con personal, registro de camiones y medición de caudales, lo que permitirá conocer con precisión el destino del agua distribuida. Según detalló el titular de SPSE, la obra estará finalizada en un plazo de finalización de entre 45 y 60 días.

Ordenamiento y control del recurso

En ese sentido, Cortijo remarcó que el cargadero funcionaba anteriormente de manera libre, situación que fue modificada en los últimos meses mediante controles progresivos.

“Hoy ya estamos autorizando el acceso solo a determinados camiones. La prioridad es que el agua llegue a los vecinos por red. El uso de camiones queda reservado para situaciones puntuales, como asistencia a barrios con inconvenientes, instituciones o sectores productivos”, precisó.

Además, subrayó que el nuevo sistema permitirá contar con información precisa sobre la distribución, mejorando la planificación y la respuesta ante contingencias.

Avances en el sistema de abastecimiento

Durante su recorrida, el presidente de SPSE también detalló los avances en materia de suministro de agua en la localidad, destacando la recuperación de pozos y la optimización de la planta de ósmosis.

“Hoy estamos en los niveles de producción necesarios, combinando distintas fuentes. Recuperamos pozos, tenemos cinco trenes de la planta de ósmosis funcionando y seguimos trabajando para ampliar la capacidad”, sostuvo.

Asimismo, adelantó que se avanza en proyectos de mediano y largo plazo, como la ampliación del almacenamiento de agua cruda y la mejora en la toma, con el objetivo de evitar interrupciones y garantizar mayor estabilidad en el sistema.

“Estamos trabajando en todos los frentes: suministro, distribución y planificación a futuro. Queremos pasar de un esquema de distribución semanal a uno más frecuente, y avanzar hacia redes presurizadas de manera constante”, afirmó.

Mejora en la distribución y saneamiento

En relación a la red de distribución, Cortijo explicó que se llevan adelante tareas intensivas de relevamiento e intervención en distintos barrios.

“Estamos encontrando conexiones irregulares y situaciones que no coinciden con los planos. Es un trabajo lento, pero necesario para mejorar la distribución”, indicó.

En cuanto al sistema cloacal, reconoció que existen problemáticas vinculadas a años de desinversión y adelantó acciones concretas para revertir la situación.

“Estamos retomando una política activa de mantenimiento y compra de insumos. También trabajamos en conjunto con el municipio para separar los pluviales de la red cloacal y evitar desbordes”, señaló finalmente Matías Cortijo.

Vale sostener además que el titular de SPSE, mantuvo una reunión con el intendente Pablo Carrizo, donde se acordó profundizar el trabajo coordinado y mancomunado con el ámbito local.

FOTOS: GENTILEZA EL CALETENSE