Servicios Públicos concreta obras fundamentales y garantiza la continuidad de los subsidios provinciales

El presidente de Servicios Públicos Sociedad del Estado, Matías Cortijo, confirmó un intenso inicio de 2026 para la empresa estatal, con la puesta en marcha de importantes obras de infraestructura vinculadas al agua y al saneamiento, además de asegurar la continuidad de los subsidios provinciales, y detallar el trabajo para regularizar deudas históricas.

Vale referenciar que es la premisa de la Gestión de Claudio Vidal avanzar en ejecuciones necesarias, para mejorar la calidad de vida de los santacruceños.

En diálogo con la Subsecretaría de Producción y Contenidos, Cortijo señaló que varias de las licitaciones que hoy comienzan a ejecutarse son el resultado de meses de planificación y gestión. Entre las principales obras mencionó la reparación integral del acueducto Piedra Buena-Puerto San Julián, donde se reemplazará un tramo con fallas recurrentes. La obra ya fue adjudicada, y comenzaría en menos de un mes, con finalización prevista antes de septiembre de 2026.

También, destacó la adjudicación de un nuevo colector cloacal y la renovación de estaciones de bombeo en Pico Truncado, una obra de gran magnitud que comenzará tras el feriado de Carnaval. “Son obras grandes, de miles de millones de pesos, no hablamos de trabajos menores”, remarcó.

En materia de saneamiento, Cortijo confirmó la reactivación de la planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales de Perito Moreno, una obra nacional que estaba abandonada por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA)y que ya supera el 70 % de avance, tras un acuerdo con el ente nacional correspondiente.

Un hecho que destacó el titular de la empresa estatal fue que, con fondos propios, SPSE inició la construcción de la nueva planta cloacal en El Chaltén, una obra clave para saldar una “deuda ambiental histórica”, y acompañar el crecimiento turístico y poblacional de la localidad.

“Son obras urgentes, que vamos a comenzar y terminar”, subrayó Matías Cortijo.

Subsidios

Respecto al régimen de subsidios, el presidente de SPSE explicó que se está adecuando la facturación a los cambios implementados por el Gobierno Nacional, que pasó de un esquema de tres segmentos a uno de dos.

“Lo único que se modifica es el subsidio nacional que pasa de un esquema de tres niveles, de ingresos altos, medios y bajos, donde los medios y bajos están subsidiados. O sea, de tres segmentos pasamos a dos. La gente de ingresos bajos que tenía subsidio lo va a seguir teniendo, los de ingresos medios se reparten. Algunos de ingresos medios van a perder el subsidio. Y la otra diferencia que tiene es que antes el subsidio de tarifa era sin límite de consumo. Ahora el subsidio de Nación tiene un límite de consumo”, detalló.

No obstante, aseguró que los subsidios provinciales se mantendrán, tal como lo planteó el gobernador Claudio Vidal, y que se está trabajando junto al Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración para proteger a los sectores más vulnerables, especialmente a quienes cuentan con electricidad, pero no con gas por red.

Cortijo aclaró que quienes ya tenían el subsidio nacional no deberán volver a realizar el trámite, salvo verificar su situación en la plataforma Mi Argentina, mientras que quienes nunca lo solicitaron podrán hacerlo si cumplen con los requisitos vigentes.

Deudas

Asimismo, se refirió a la situación financiera de la empresa y al proceso de regularización de deudas. Informó que Servicios Públicos es actualmente deficitario, y que la Provincia realiza aportes mensuales para cubrir salarios y su funcionamiento, un subsidio que no se refleja en la boleta. En cuanto a la morosidad, indicó que los principales deudores son organismos institucionales, especialmente algunos municipios, con los que se están renegociando esquemas de compensación.

“Históricamente, Servicios Públicos no te cortaba la luz”, comentó y mencionó: “Eso hizo que la gente genere deuda de años y años, impagables. Sin embargo, hemos ido de a poco regularizando todas esas deudas grandes y viejas; estamos tratando de que la gente se mantenga más al día, con planes de pago flexibles y sin generar deudas impagables. La mayoría cumple, y a ellos hay que cuidarlos”.

“Lo que ahora nos toca combatir a nosotros son los ilegales. El vecino que no paga. Porque esos vecinos que están al día son los que bancan al clandestino. Entonces le estamos poniendo una mochila muy grande, y eso debemos cambiarlo”, concluyó.