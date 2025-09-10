Servicios Públicos capacitó a su personal en entornos laborables saludables e inclusivos

Fue en el distrito Puerto San Julián donde se desarrolló el taller “Hacia la Construcción de un Ambiente Saludable, Libre de Violencia Laboral”, una instancia de capacitación y reflexión dirigida al personal de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE).

La actividad fue dictada por la licenciada en Psicología Érika Rodríguez, del Departamento de Inclusión, Diversidad y Género, dependiente de la Gerencia Provincial de Recursos Humanos, y se llevó a cabo en la seccional del Sindicato de Luz y Fuerza de la localidad.

Durante la mañana, un importante número de trabajadores y trabajadoras participó activamente del taller, que también contó con el acompañamiento de personal de SPSE Río Gallegos, reafirmando el compromiso institucional con la construcción de entornos laborales sanos, inclusivos y libres de violencia.

En paralelo, el equipo del área de Recursos Humanos brindó una capacitación específica sobre procesos del área de Personal, en el marco de una agenda de fortalecimiento interno en todos los distritos. Asimismo, la subgerenta de Recursos Humanos, Marianela Ruiz recorrió los distintos sectores operativos, abordando problemáticas, asesorando al coordinador y a la gerente distrital, así mismo brindando formación al personal administrativo del área.

Este recorrido institucional continuará en los próximos días en la localidad de Comandante Luis Piedra Buena y Puerto Santa Cruz, dando continuidad al trabajo territorial y al acompañamiento de los equipos en toda la provincia.