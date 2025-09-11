Servicios Públicos capacita a su personal y fortalece la formación técnica y profesional

Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) continúa acompañando y generando la formación técnica y profesional, tanto de estudiantes como de su propio personal, a través de actividades prácticas y capacitaciones específicas en distintos puntos de la provincia.

En la localidad de 28 de Noviembre, los estudiantes de 6° Año de la Escuela Industrial de Procesos Energéticos (EIPE) continúan con jornadas de prácticas profesionalizantes, en la planta de agua y captación de Río Turbio. Allí, pudieron interiorizarse sobre el funcionamiento del sistema, los procesos de potabilización y la dosificación. Además, realizaron ejercicios con tablas comparadoras, recorrieron las cisternas de elevación y rebombeo, pozos profundos de captación y efectuaron la toma de muestras para análisis de agua.

La capacitación y guía de esta actividad estuvo a cargo de los agentes de SPSE Río Turbio, Andrés Alaniz y Natalia Vega, quienes acompañaron a los estudiantes en cada instancia de aprendizaje.

Por otra parte, en la localidad de El Calafate se desarrolló una capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP), destinada al personal distrital de SPSE. La misma fue organizada en conjunto con el Departamento Docencia e Investigación del Hospital SAMIC, a cargo del Dr. Walter Vieyra.

La capacitación, de carácter teórico-práctico, incluyó la enseñanza de técnicas de reconocimiento de una emergencia, activación del sistema de salud, maniobras de compresiones torácicas y ventilación, uso del Desfibrilador Externo Automático (DEA) y medidas de primeros auxilios básicos. De esta manera, se brindaron herramientas fundamentales para que el personal pueda actuar con rapidez y eficacia, frente a situaciones críticas.

Desde la empresa se agradece al director del Hospital, Juan José Varela, a los licenciados en Enfermería Julio Hernán Gargaglione y Pedro Corregidor, y a la secretaria Paula Ponzone, por la organización y la excelente predisposición hacia esta institución.

Estas instancias de formación refuerzan el compromiso de SPSE con la seguridad, la capacitación permanente y el acompañamiento a la comunidad educativa y a su propio personal en toda la provincia.