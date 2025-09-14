Servicios Públicos brindó detalles sobre el corte de energía en Río Gallegos y la activación de la reserva fría

La ciudad de Río Gallegos tuvo este domingo un corte de suministro eléctrico, tras un incidente vial ocurrido en calle 22, entre las calles 1 del barrio San Benito y Edwin Frank Beeher en dirección a ruta 3. Para ello, desde Servicios Públicos Sociedad del Estado se brindó información al respecto.

Una camioneta chocó contra una columna de cemento de la doble terna de 33 kilovolts que alimenta a la capital desde la estación transformadora de la ruta 53, lo que provocó un apagón generalizado.



El gerente general de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), Eduardo Ñañez, explicó que el corte se produjo a las 6:51 de la mañana y que, debido al peritaje policial sobre el siniestro, el personal de redes eléctricas recién pudo iniciar las tareas de reparación a partir de las 11 horas.



“La reposición de la energía eléctrica fue a través de la reserva fría de Servicios Públicos de la Central Eléctrica Río Chico, que se produjo recién a las 13 horas, debido a los trámites que tiene que hacer la empresa con respecto a la provisión de combustible de gas que nos provee Camuzzi”, afirmó Ñañez y continúo explicando “ellos siguen un protocolo que requiere una solicitud a Buenos Aires y su posterior aceptación, y recién entonces nos habilitan el gas para la implementación de la reserva”.



En cuanto a la normalización del servicio, el funcionario provincial adelantó que los trabajos podrían concluir entre la tarde y la noche de hoy, aunque no se descarta que continúen mañana, dependiendo del avance de las reparaciones sobre el tendido dañado.

Desde la empresa provincial señalaron que se mantiene un despliegue operativo en distintos puntos de la ciudad para garantizar el restablecimiento progresivo de la energía y pidieron a los usuarios paciencia ante los inconvenientes ocasionados.