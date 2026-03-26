Servicios Públicos atendió más de 100 reclamos durante el temporal y avanza con la normalización del servicio

Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) informó que, como consecuencia del fuerte temporal registrado en la jornada de ayer, se recibieron un total de 104 reclamos en Río Gallegos, los cuales fueron atendidos por personal de Energía de Redes y Guardia.

Los equipos operativos trabajaron de manera ininterrumpida en distintos sectores de la ciudad, resolviendo principalmente inconvenientes vinculados a acometidas domiciliarias, que representaron la mayor cantidad de intervenciones.

Acciones desatacadas

Entre las acciones destacadas, se realizó un operativo en el barrio Favaloro debido a la caída de un poste, lo que obligó a efectuar un corte preventivo del servicio en la salida Río Chico. Tras aproximadamente dos horas de trabajo, la situación fue normalizada.

Asimismo, en inmediaciones del paso fronterizo Monte Aymond, se registró la caída de otro poste a causa del desgaste en las ataduras de los aisladores, lo que afectó un conductor de media tensión. Las tareas de reparación fueron completadas durante la jornada de hoy.

Por otra parte, desde el distrito Puerto Deseado se informó que los intensos vientos registrados desde el lunes 23, con mayor intensidad durante los días 24 y 25, provocaron múltiples afectaciones en las líneas del sistema eléctrico local.

Compromiso y rapidez

Ante esta situación, el personal de Redes trabajó de manera continua para reparar las instalaciones dañadas, logrando restablecer el servicio en la totalidad de los casos considerados de media y alta prioridad. Actualmente, se continúa con la atención de reclamos puntuales de baja tensión y situaciones menores, avanzando progresivamente hacia la normalización total del servicio.

SPSE destacó el compromiso y la rápida intervención del personal durante toda la contingencia, recordamos la importancia de canalizar los reclamos a través de las vías oficiales, a fin de garantizar una respuesta ordenada y eficiente ante eventuales inconvenientes.