Servicios Púbicos informa sobre cambio de interruptor y repotenciación en red eléctrica de Río Gallegos.

Durante la mañana de hoy, personal de Servicos Públicos (SPSE) pertenecientes al Departamento de Mantenimiento Eléctrico y de la Gerencia de Redes y Distribución de Río Gallegos llevó a cabo tareas de mantenimiento programado entre las 09:00 y las 10:00 horas.

Una de las intervenciones principales fue realizada sobre la salida Río Chico, donde se reemplazó el interruptor y se efectuó el mantenimiento del seccionador bajo carga. Estas tareas permitirán optimizar las maniobras operativas y de mantenimiento, además de brindar mayor protección a las instalaciones eléctricas y mejorar la seguridad del sistema. El seccionador, dispositivo clave para interrumpir o restablecer el flujo de energía en líneas de media tensión, su correcto funcionamiento garantiza condiciones seguras para las maniobras del personal técnico.



En paralelo, se efectuó la repotenciación del transformador de la Subestación Eléctrica Transformadora Aérea N°19 (S.E.T.A. N°19), ubicada en la intersección de Av. Gregores y Piloto Lero Rivero. Esta mejora técnica permite incrementar la capacidad del transformador, asegurando una respuesta más eficiente ante una mayor demanda energética y reduciendo el riesgo de sobrecargas.



Estas tareas forman parte de los mantenimientos programados que la empresa estatal comunica con anticipación y que se ejecutan con el objetivo de fortalecer la infraestructura eléctrica.