Serra: “Venimos de años de abandono y hoy estamos recuperando el puerto”

En el marco de una temporada récord para la actividad portuaria en el norte santacruceño, la administradora de la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz (UN.E.PO.S.C.) en Puerto Deseado, Verónica Serra, destacó el crecimiento sostenido del movimiento operativo y el proceso de recuperación de la infraestructura portuaria tras años de falta de inversión.

Durante una entrevista en LU14 Radio Provincia, la funcionaria remarcó que la actual temporada de calamar está generando niveles históricos de actividad, con un fuerte impacto en la economía local y regional. En ese sentido, explicó que uno de los hitos recientes fue la exportación récord de contenedores refrigerados utilizados para el traslado del recurso congelado hacia mercados internacionales.

Serra detalló que la operatoria portuaria involucra una amplia cadena logística que incluye agencias marítimas, estibadores, transportistas, organismos de control y personal portuario, lo que convierte al puerto en un motor económico fundamental para la comunidad. Asimismo, subrayó que gran parte de la mano de obra vinculada a estas tareas es de origen local, generando empleo directo e indirecto en la zona norte de Santa Cruz.

Además, destacó que la actividad no se limita únicamente al calamar, sino que el puerto mantiene un perfil multipropósito con operaciones vinculadas a otras pesquerías y servicios marítimos. En ese sentido, mencionó descargas de merluza negra, la presencia de buques centolleros y la prestación de servicios logísticos a distintas embarcaciones, lo que permite sostener movimiento operativo durante todo el año y diversificar la matriz productiva portuaria.

En relación con la infraestructura, señaló que gracias a la actual gestión provincial, el puerto atraviesa una etapa de recuperación luego de años de desinversión, destacando especialmente el avance en proyectos para mejorar la operatividad. Entre ellos, mencionó la obra de recuperación de sitios portuarios que permitirán ampliar la capacidad logística y acompañar el crecimiento de la actividad.

“Hubo muchos años sin inversión y hoy estamos empezando a revertir esa situación. Este movimiento que estamos viendo demuestra el potencial que tiene el puerto y lo que puede generar para la comunidad”, expresó Serra.

Desde el Gobierno de Santa Cruz se continúa trabajando en el fortalecimiento del sistema portuario provincial, con inversiones en infraestructura, articulación público-privada y políticas orientadas a potenciar el desarrollo vinculado al mar.