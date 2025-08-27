SENAF y municipio de Caleta Olivia avanzan en la articulación de políticas de niñez

Este miércoles 27 de agosto, en el marco de su visita a Caleta Olivia, el secretario de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), Luis Quiroga, se reunió con la Lic. Susana Pino, responsable de área municipal de Infancias y Adolescencias, con el objetivo de articular tareas y fortalecer el trabajo territorial.

El funcionario explicó que desde la SENAF se cumplen funciones de supervisión y acompañamiento a los organismos municipales de niñez en toda la provincia, de acuerdo al marco legal de la Ley Provincial N° 3.062, lo que motivó la visita.

“Una de las políticas que implementamos desde nuestro inicio en la gestión es, cambiar la matriz de intervención de lo social y eso implica trabajar sobre la prevención y en el territorio”, subrayó Quiroga.

Otro de los puntos centrales de la agenda fue la firma del Programa de Atención Integral de Niñez y Adolescencia (PAINA), que implica el envío de recursos a los municipios para acompañar la tarea de protección y promoción de derechos.

En este aspecto, informó que tras subsanar inconvenientes técnicos con el sistema RUM (Registro Único Nominal), se procedió a la firma del convenio con el intendente Pablo Carrizo para avanzar en un segundo desembolso para Caleta Olivia.

Finalmente, el funcionario resaltó el trabajo del equipo local abocado a abordar distintas necesidades, “es un equipo de trabajo comprometido, con responsabilidad, con un recurso humano enorme que son, de alguna manera, las condiciones que necesitamos para estar abordando problemáticas que cada vez son más complejas”, precisó.