Senadora Gadano sobre el hospital Garrahan: “La emergencia pediátrica no es un capricho, es una necesidad que debe ser atendida con urgencia”

El senado nacional trata hoy en sesión, entre otros temas, el proyecto que declara la emergencia sanitaria pediátrica y de las residencias nacionales en salud, con foco en el Hospital Garrahan.



Al respecto, la senadora santacruceña, Natalia Gadano, expresó: “Hoy es el día más triste que me toca vivir como senadora. Tratar una ley de emergencia es admitir la ausencia por parte del Estado en ciertas instituciones fundamentales. El Garrahan es un orgullo nacional. La emergencia pediátrica no es un capricho, es una necesidad que debe ser atendida con urgencia. La vida de un niño vale más que cualquier presupuesto”.

“El futuro de la Argentina se construye entre todos y cuidando a los más pequeños”, agregó la senadora nacional Natalia Gadano, vicepresidente de la comisión de Población y Desarrollo Humano.

A través de la iniciativa, que obtuvo media sanción en Diputados el pasado 6 de agosto, se busca declarar "emergencia sanitaria por un año en la salud pediátrica y en las residencias nacionales en salud".