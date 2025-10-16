Semana de las Artes en el Ce.M.E.P.A: una invitación a disfrutar del talento local

El Centro Municipal de Educación por el Arte de Caleta Olivia da inicio a una nueva edición de la Semana de las Artes, un evento que reúne el trabajo anual de las seis escuelas que integran la institución: Danzas Nativas, Danzas Clásicas, Teatro, Música, Bellas Artes y Artes Aplicadas.

La directora Sandra Suárez, expresó que esta propuesta “es una fecha muy especial, donde todas las escuelas se unen para compartir con la comunidad el resultado del trabajo de todo el año, a través de muestras y presentaciones artísticas”.

Las actividades se desarrollarán desde hoy hasta el martes 21 de octubre, con propuestas abiertas a toda la comunidad. Desde las 16:00 horas, las escuelas de Bellas Artes y Artes Aplicadas presentarán sus exposiciones en el hall de entrada del edificio. Luego, a partir de las 19:00 horas, las escuelas de Danza, Teatro y Música se presentarán en el escenario y el SUM del CeMEPA.

Suárez destacó la importancia de estos espacios de encuentro: “Queremos que la gente venga, conozca lo que se hace acá y se sienta parte. Tal vez descubran una actividad que les interese y puedan sumarse a alguno de los talleres o espacios curriculares que ofrecemos”.

La Semana de las Artes representa un momento de celebración, integración y apertura, donde el arte se convierte en un puente entre la institución y la comunidad caletense.