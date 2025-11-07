Semana de la Educación Superior: Gran participación estudiantil en la Jornada de Integración provincial

El Consejo Provincial de Educación, a través de la Dirección Provincial de Educación Superior, llevó adelante una jornada de integración provincial en el marco de la Semana de la Educación Superior, con la participación de los institutos de formación docente de Río Gallegos y Caleta Olivia.

En la sede del Colegio Salesiano, se desarrolló un encuentro con estudiantes de cuarto año de los profesorados del Instituto Provincial de Educación Superior (IPES), Instituto Provincial Superior en Arte (IPES) y del Instituto Salesiano de Estudios Superiores (ISES), con el propósito de acompañarlos en el proceso previo a la finalización de sus carreras. En esta oportunidad, se brindó información sobre los procedimientos de inscripción a la Junta de Clasificación una vez obtenido el título docente.

Durante la muestra, la directora Provincial de Educación Superior, Florencia Igor, explicó que la jornada forma parte de un trabajo articulado entre las instituciones del nivel, con el objetivo de visibilizar las buenas prácticas de los institutos, fortalecer la formación docente y acompañar a los futuros egresados para que inicien su carrera profesional con todas las herramientas necesarias.

En esta oportunidad, la vocal de la Junta de Clasificación de Nivel Inicial y Especial, Ana Laura Funes, destacó la importancia de estos espacios de orientación, señalando que el objetivo es que los estudiantes lleguen a la Junta con toda la documentación en regla y conozcan en detalle los pasos necesarios para la inscripción.

La jornada también se replicó en el Instituto Provincial Superior en Caleta Olivia (IPESCO), donde se abordaron los mismos temas junto a docentes y estudiantes del nivel. Además, se realizaron talleres sobre la Resolución 1500-CPE con análisis de casos y reflexión sobre el ejercicio profesional docente.