Seis días sin colectivos en Caleta Olivia: Aparicio pidió “una respuesta inmediata” y exigió que Provincia asuma su responsabilidad

La crisis del transporte urbano golpea de lleno a los habitantes de Caleta Olivia. El servicio de Urbano S.E. lleva seis días paralizado, con 36 trabajadores sin cobrar y miles de usuarios varados.

Ante esta situación, el concejal Carlos Aparicio pidió “una respuesta provincial y del Ejecutivo municipal inmediata”.“La UTA ya había adelantado la gravedad del escenario. Su referente local, Oscar Contreras, advirtió que la situación es cada vez más difícil, no solo para los choferes sino para toda una comunidad que depende del colectivo para estudiar, trabajar, atenderse en el hospital o simplemente moverse dentro de la ciudad”, comentó.“Hoy, Urbano S.E. funciona exclusivamente con recursos municipales. El Gobierno nacional ya no aporta un solo peso: la administración de Javier Milei eliminó los subsidios históricos con los que se sostenía el transporte urbano en todo el país. A eso se suma que la Provincia no cuenta con un fondo compensador que permita amortiguar el impacto”, explicó el edil.

Aparicio fue directo: “Esto no es una deuda con una empresa, es una deuda con la gente. Cuando no hay subsidios, el municipio solo no puede sostenerlo.”

Para el concejal, el problema supera ampliamente la discusión salarial de cada mes: “Si el Estado no garantiza un servicio básico, la desigualdad crece. No se trata solo de pagar sueldos: se trata de defender el transporte como derecho social.”

Cuatro medidas urgentes. Desde su banca, Aparicio planteó una serie de propuestas para frenar el deterioro del sistema:

1. Declarar la Emergencia del Transporte Local.“Permitiría reasignar partidas, solicitar fondos inmediatos y acelerar decisiones administrativas.”

2. Crear un Fondo Provincial Compensador del Transporte.Señaló que la Provincia hoy solo financia el Boleto Estudiantil Gratuito, y advirtió: “Cuando no haya clases esos fondos no llegarán. Sin un fondo estable, la crisis se repetirá cada mes”.

3. Transparencia absoluta en costos y subsidios.“Insumos, mantenimiento, recaudación y contratos deben ser públicos. El vecino tiene derecho a saber cómo se sostiene el servicio.”

4. Renovación de unidades.“No podemos seguir con colectivos usados y deteriorados, modelos 2010 o 2012. Así no se garantiza ni seguridad ni continuidad.”Para Aparicio, la urgencia es innegociable: “El intendente debe resolver ya el pago pendiente, pero el Gobierno provincial debe asumir su responsabilidad inmediata”. “Hoy el transporte no está frenado solo por una deuda. Está paralizado por falta de planificación provincial, por la ausencia de un sistema de subsidios que proteja a los vecinos frente a los recortes del gobierno de Milei, y por haber convertido la improvisación en un modelo de gestión”. “Apoyo el derecho de los trabajadores a cobrar y el derecho de los usuarios a tener transporte. Sin salarios, no hay servicio. Y sin servicio, no hay ciudad inclusiva. El transporte no es un gasto. Es un derecho y una herramienta de equidad social”.