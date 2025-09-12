EN VIVO
Facebook Youtube Instagram
Facebook Youtube Instagram

Seis años sin Pablo Sotomayor

Compartir

Hace ya seis años que Pablo Sotomayor partió físicamente, pero su recuerdo permanece intacto en la memoria colectiva de quienes lo conocieron y compartieron con él la pasión por los medios de comunicación y ámbitos sociales.

Con su impronta única, dejó una huella imborrable en la radio, ámbito en el que se destacó por su talento, compromiso y calidez humana. Pablo entendía la comunicación no solo como una profesión, sino como una manera de conectar, de tender puentes y de dar voz a quienes más lo necesitaban.

Su legado trasciende más allá de los micrófonos: se convirtió en ejemplo de ética, creatividad y entrega. Compañeros, oyentes y colegas lo recuerdan como un hombre generoso, con la palabra justa y una visión que transformaba cada proyecto en una oportunidad para crecer y acercar a las personas.

Hoy, a seis años de su partida, lo evocamos con respeto y gratitud, celebrando la vida de un comunicador que supo dejar su marca en la historia de los medios y, sobre todo, en el corazón de quienes lo rodearon.

Seis años sin Pablo Sotomayor

Explicaron el fallo de la Cámara en la causa Valdocco Cañadón Seco

Mesa de diálogo en Caleta Olivia reunió a centros integradores provinciales y municipales

También

Siguenos:

Facebook Twitter Youtube Instagram
Facebook Twitter Youtube Instagram

Todos Los Derechos Reservados © 2024 Voces y Apuntes | Diseñado por ONNO ideas