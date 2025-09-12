Seis años sin Pablo Sotomayor

Hace ya seis años que Pablo Sotomayor partió físicamente, pero su recuerdo permanece intacto en la memoria colectiva de quienes lo conocieron y compartieron con él la pasión por los medios de comunicación y ámbitos sociales.

Con su impronta única, dejó una huella imborrable en la radio, ámbito en el que se destacó por su talento, compromiso y calidez humana. Pablo entendía la comunicación no solo como una profesión, sino como una manera de conectar, de tender puentes y de dar voz a quienes más lo necesitaban.

Su legado trasciende más allá de los micrófonos: se convirtió en ejemplo de ética, creatividad y entrega. Compañeros, oyentes y colegas lo recuerdan como un hombre generoso, con la palabra justa y una visión que transformaba cada proyecto en una oportunidad para crecer y acercar a las personas.

Hoy, a seis años de su partida, lo evocamos con respeto y gratitud, celebrando la vida de un comunicador que supo dejar su marca en la historia de los medios y, sobre todo, en el corazón de quienes lo rodearon.